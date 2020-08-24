Олена Зеленська відвідала художню галерею Альбертіна у Відні

Під час офіційного візиту Президента України до Австрії перша леді Олена Зеленська відвідала художню галерею Альбертіна, у якій за її ініціативою в червні 2020 року було впроваджено аудіогід українською мовою.

Аудіогід для віденської Альбертіни був першим аудіогідом українською, створеним у межах проекту Олени Зеленської з поширення української мови у світі та впровадження україномовних аудіогідів у найбільш знакових місцях.

Під час візиту до Альбертіни дружина Президента зустрілася з керівництвом галереї та особисто подякувала за допомогу у втіленні проекту.

«Я дуже рада нарешті відвідати галерею Альбертіна й особисто подякувати її керівництву, а також усім, хто брав участь у створенні україномовного аудіогіда. Альбертіна назавжди залишиться для мене особливою: саме вона першою відгукнулася на мою пропозицію щодо створення аудіогіда українською та впровадила його», – сказала Олена Зеленська.

Керівництво музею провело першу леді залами галереї. Під час екскурсії Олена Зеленська мала змогу протестувати аудіогід та почути розповідь про шедеври світового класичного модерну з музейних експозицій Альбертіни українською мовою.

Проект першої леді зі створення україномовних аудіогідів у світових музеях триває. Окрім віденської Альбертіни, аудіогіди українською вже з’явилися в Національному музеї килима (м. Баку, Азербайджанська Республіка) та в Латвійському національному художньому музеї (м. Рига, Латвія). У найближчих планах – впровадження україномовних аудіогідів у Музеї історії мистецтв (м. Відень, Австрія) та Морському музеї Чорногорії (м. Котор, Чорногорія).