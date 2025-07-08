Олена Зеленська відвідала інклюзивний літній «Космотабір», який цьогоріч уперше організований за підтримки її Фундації

Дружина Президента України відвідала інклюзивний літній табір «Космотабір: простір для всіх», який цього року вперше організували за фінансової підтримки Фундації Олени Зеленської.

Перша леді поспілкувалася з дітьми та кураторами, ознайомилася з програмою табору та долучилася до його активностей. Тут проводять руханки, майстер-класи, творчі заняття, тематичні ігри та вечірки.

Цього літа в «Космотаборі» зможуть відпочити близько ста маленьких українців. Зокрема, діти з інвалідністю, діти, які втратили одного або обох батьків через війну, діти, які були змушені залишити дім і переїхати в більш безпечні регіони, а також діти, що перебувають під опікою.

«Спроможність держави вимірюється спроможністю її найуразливіших громадян. Ми стараємося дати всі можливості, захист, підтримку тим, кому найскладніше, – дітям з інвалідністю, які потребують реабілітації й особливої уваги. Це ще й частина стратегії держави з безбарʼєрності», – зазначила Олена Зеленська.

ГО «Бачити серцем» організовує «Космотабір» із 2016 року, де щоліта створює безпечний інклюзивний простір, що об'єднує дітей із різним досвідом та потребами.

Психосоціальна підтримка для дітей, підлітків і молоді є одним з основних пріоритетів Фундації Олени Зеленської. У межах цього напряму Фундація допомогла з організацією реабілітаційних кемпів для понад 700 дітей у різних регіонах країни.