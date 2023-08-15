Олена Зеленська відвідала реабілітаційний центр для українських військових та їхніх родин у Карпатах, організований за її ініціативою

Перша леді України Олена Зеленська відвідала реабілітаційний центр для українських військових та їхніх родин у Карпатах.

До повномасштабного вторгнення тут планували лікувати гірські травми. З ініціативи приватного бізнесу та дружини Президента центр перепрофілювався в реабілітаційний хаб з індивідуальними програмами для військовослужбовців. В основі формування програм – міжнародні доказові протоколи реабілітаційної практики.

Нині реабілітацію за його методиками пройшли близько 600 захисників. Паралельно працює рекреація для військовослужбовців та їхніх родин, якою скористалися вже понад 2 тис. бійців.

Після обстеження кожен військовий отримує індивідуальну програму, яка дає змогу за максимально короткий строк досягти високих результатів. Саме це завдання – ефект за два тижні – згуртувало найкращих фахівців країни та стало основою для створення авторської методики «Кінезіоколо».

У центрі напрацьовано досвід роботи з бойовою травмою, комплекс для підтримки м’язового балансу після навантажень і на період очікування протезування, базу адаптивно-поведінкової взаємодії.

«Побувавши тут, подякувала медикам, які рятують здоров’я та психіку бійців і їхніх близьких, і бійцям, які рятують усіх нас», – наголосила Олена Зеленська.

Перша леді також ознайомилася з роботою простору «Промприлад.Реновація». Це інноваційний центр на базі колишнього радянського заводу в Івано-Франківську. Старе підприємство в середмісті у 2019 році працювало лише на 10% потужності. Тоді й з’явилася команда, яка зайнялася його реновацією та переосмисленням.

На території семи корпусів загальною площею 41 тис. 905 кв. м діятиме школа нових професій, мейкерспейс, спортивний центр, фудмаркет із 15 ресторанними концепціями, конференц-зали, фотостудія, зал для занять йогою та сучасним танцем, коворкінг для батьків із дитячою кімнатою, станція сортування, міська читальня та книгарня, альтернативна школа для дітей, готель та хостел-колівінг.

«Тут знайшли роботу й самореалізацію і місцеві жителі, і ВПО, тут працюють, творять, зустрічаються проводять час. Змінюючись сам, простір змінює ціле місто. І навіть у масштабах країни таке переосмислення заводу – унікальний приклад. Є термін «інклюзивна економіка». «Промприлад.Реновація» – саме такий приклад, коли старе наповнюється новим змістом і оживає, зруйноване відбудовується ще кращим, інтереси всіх враховані й поєднані й розвиток доступний для кожного. Це один із тих принципів, за яким має відбудовуватися вся країна», – сказала дружина Президента.