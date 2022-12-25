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Олена Зеленська відвідала відділення трансплантації кісткового мозку та імунотерапії дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»

25 грудня 2022 року - 22:04

Олена Зеленська відвідала відділення трансплантації кісткового мозку та імунотерапії дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»

Перша леді України Олена Зеленська вже вдруге у різдвяні дні провела день читання для пацієнтів спеціалізованої лікарні «Охматдит».

Дружина Президента продовжила традицію, започатковану торік: вона привезла до клініки новинки дитячої літератури й почитала маленьким пацієнтам уривки з класичної книжки Елеонор Портер «Поліанна».

«У героїні, дівчинки Поліанни, непросте життя. Вона втратила батьків, живе серед чужих людей, втрачає здатність ходити…  І все-таки зустрічає кожен день із надією на краще. Непереможна оптимістка Поліанна вже понад сто років передає цей оптимізм маленьким читачам, надто тим, хто, як і вона, опинився у скрутній ситуації та мусить боротися за життя», – зазначила Олена Зеленська.

У зустрічі з першою леді взяли участь маленькі пацієнти «Охматдиту», які стали донорами кісткового мозку для своїх близьких. Серед них – родини вимушених переселенців і військових, зокрема сім'я Кранахіних, де тато, військовослужбовець ЗСУ, став донором для свого 18-річного сина, а за кілька днів героїчно загинув, захищаючи Батьківщину.

Олена Зеленська також долучилася до лав потенційних донорів кісткового мозку, залишивши відповідні дані в базі Українського реєстру донорів кісткового мозку.

«Завжди можна зробити більше. Допомогти більше. Врятувати більше. Дати більше підтримки. І ці різдвяні дні – найкращий  привід примножити добро», – сказала вона.

Користуючись нагодою, дружина Президента привітала всіх українців, які святкують Різдво 25 грудня, побажавши добра, здоров’я та перемоги. 

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