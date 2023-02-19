Олена Зеленська: Війна завжди задовга, навіть коли триває один день

Перша леді України Олена Зеленська дала інтерв’ю південнокорейській телекомпанії Channel A. Вона подякувала Республіці Корея за підтримку й наголосила на необхідності продовження світової допомоги нашій країні.

«Щоб дати відсіч, треба мати зброю. Інакше можна загинути. А ще нам потрібна допомога, щоб відновити людський капітал, інфраструктуру, будинки, школи, садочки, бо війна – це не лише лінія фронту, це й економічна криза, і гуманітарна катастрофа. Думаю, що кожен, хто хоче допомогти, знайде для себе таку можливість», – зазначила перша леді.

Дружина Президента також відповіла на запитання, що б вона сказала тим, хто думає, що війна далеко: «Це не гладіаторський бій, за яким можна спостерігати з трибун. Бій будь-якої миті може перекинутися на «трибуни».

Олена Зеленська акцентувала, що Україна найбільше з усіх країн світу прагне закінчити війну: «Війна завжди задовга, навіть коли триває один день. Ми чекаємо на її завершення щодня. Але це залежить і від підтримки світу».

