Перша леді України Олена Зеленська виступила на Всеукраїнському форумі «Україна 30», започаткованому задля актуалізації критично важливих для українського суспільства питань.

У межах теми форуму «Культура. Медіа. Туризм» Олена Зеленська відкрила панельну дискусію «Мода. Що Україна дає і що може дати світові?»

У своїй промові дружина Президента наголосила на трьох важливих ролях, які відіграє мода у сучасному світі.

По-перше, Олена Зеленська відзначила моду як важливий інструмент культурної дипломатії, пояснивши це тим, що мода допомагає налагоджувати культурні зв’язки між країнами. Участь у тижнях моди та організація власних за кордоном – вдалий шанс показати світу колекції й талант українських модельєрів.

«По-друге, українська мода та легка промисловість – це велика індустрія, яка дає робочі місця близько 130 тисячам людей. Україна експортує текстильну продукцію на суму понад 1 мільярд доларів. А обсяг внутрішнього ринку споживання сягає 5 мільярдів доларів. Тобто є великий економічний потенціал, який варто нарощувати та реалізувати сповна», – зазначила перша леді.

Третій аргумент – мода виконує важливу соціальну місію: вона дає змогу жінкам розвиватися та розкривати свій талант у творчості та лідерстві. Адже зі 130 тисяч осіб, які зайняті в модній індустрії, 75% – жінки.

«Мені не просто пощастило бути першою леді. Мені пощастило бути першою леді України. Країни, у якій так багато талановитих дизайнерів. Не просто талановитих, а суперзірок у світі моди! Завдяки талантам наших дизайнерів я можу використовувати свою роботу та статус, щоб з гордістю промотувати Україну на міжнародній арені. Тому я завжди обираю одяг українських дизайнерів для міжнародних візитів», – наголосила Олена Зеленська.