Олена Зеленська: Всі, хто зараз працює з дітьми, – агенти майбутнього

Усі, хто працює з дітьми зараз, є агентами майбутнього. Про це перша леді України Олена Зеленська заявила у зверненні до учасників четвертого Осіннього медсестринського форуму у Львові. Тема цьогорічного заходу – «Медсестринство на захисті дитинства».

Дружина Президента подякувала українським медсестрам і медбратам за роботу. Вона наголосила на тому, що зараз, в умовах постійних ракетних і дронових атак, усі вони роблять внесок в оборону країни.

«У перші хвилини після російського бомбардування "Охматдиту" саме медпрацівники, зокрема медсестри, медбрати, лікарі, були тими, хто оперативно реагував і рятував дітей від наслідків атаки. Тому назва вашого заходу – "Медсестринство на захисті дитинства" – нині така багатозначна. Ви завжди захищали своїх маленьких пацієнтів від хвороб. А тепер стали на захист ще й від війни, від того, що вона приносить», – сказала перша леді.

Одна з панельних дискусій заходу була присвячена впровадженню Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?». Зокрема, ішлося про інтеграцію послуги з ментального здоров'я в систему первинної медичної допомоги. Уже понад 108 тисяч медиків пройшли навчання за програмою ВООЗ mhGAP та опанували навички допомоги в питаннях ментального здоров’я.

«Зараз діти переживають стрес і відчувають тривожність так само, як і дорослі. Йдеться майже про 80 % українців. І саме медсестринству дуже важливо професійно розпізнавати ці стани та вчасно надавати допомогу, щоб вони не переросли в травматичний досвід на все життя», – наголосила Олена Зеленська.

Участь у форумі взяли медики з різних регіонів країни, представники МОЗ, Координаційного центру з психічного здоров'я, експерти.