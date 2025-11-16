Олена Зеленська взяла онлайн-участь у саміті щодо демографічного майбутнього Європи

Перша леді України Олена Зеленська взяла онлайн-участь у Міжнародному саміті «GROWING EUROPE 2025. Формування демографічного майбутнього Європи через інвестиції в родини та кожне нове життя», що проходить у Вільнюсі 17–18 листопада.

Дружина Президента подякувала першій леді Литви Діані Наусєдєнє за організацію саміту та лідерство в цій темі, а також іншим колегам по Саміту перших леді та джентльменів.

«За прогнозами ООН, у всьому світі жінки народжуватимуть дедалі менше. До кінця століття більшість сімей матимуть лише одну дитину. В країнах Євросоюзу коефіцієнт народжуваності становить лише 1,5. В Україні через російське вторгнення цей показник найнижчий за всю історію – близько 0,8–0,9 за різними підрахунками. Відчуття безпеки найбільше впливає на рішення дати нове життя», – наголосила Олена Зеленська.

Дружина Президента також відзначила, що саміт проходить у символічну дату: Міжнародний день передчасно народжених дітей.

«На жаль, в Україні передчасних пологів побільшало через стрес війни, у якому живуть мами. Мої колеги по Саміту добре пам’ятають, як на початку вторгнення ми мусили масово завозити інкубатори для таких малюків», – сказала вона.

Перша леді зазначила, що Україна намагається протиставити демографічним викликам соціальну турботу про дитинство й родини, бо це також – частина оборони країни.

«Серед проєктів, які патроную, – підтримка великих прийомних родин, будівництво бомбосховищ для шкіл і реновація харчоблоків та їдалень. І просто зараз Україна долучається до European child garantee – європейської програми із доступу дітей до безкоштовної освіти та догляду, медичної допомоги, належного житла й харчування», – розповіла Олена Зеленська.

Окремо дружина Президента подякувала європейським країнам за захист і підтримку українських дітей та мам.

«Інвестувати нині в родини, у дітей, створювати для них можливості й турботу – це найкраще демографічне рішення для кожної країни. Адже водночас це інвестиція в мир, стійкість і майбутнє всієї Європи. Вірю: якщо бачити за кожною цифрою людину та її потреби, усі наші показники зміняться на краще. Як і людські долі», – підсумувала перша леді.