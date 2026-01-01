Президент України провів першу в цьому році телефонну розмову з Президентом Кіпру, що головуватиме в Раді Євросоюзу в першому півріччі

Президент України Володимир Зеленський провів першу в цьому році телефонну розмову з Президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом.

Глава держави привітав Нікоса Христодулідіса з початком головування Кіпру в Раді Євросоюзу. Володимир Зеленський наголосив, що Україна розраховує на сильні рішення, які зміцнять нашу країну та всю Європу протягом цих пів року. Важливо, щоб Україна була серед основних пріоритетів під час кіпрського головування.

Президент зазначив, що членство України у Європейському Союзі – це одна з гарантій безпеки, і наша країна зі свого боку завжди робить усе необхідне.

Глава держави поділився свіжими деталями контактів з американськими партнерами та поінформував про ситуацію в дипломатії загалом. Володимир Зеленський наголосив, що робота для досягнення миру триває фактично цілодобово.

Президент подякував Кіпру та всьому кіпрському народові за підтримку й висловив окрему вдячність Нікосу Христодулідісу за теплі слова про українців та Україну.