Володимир Зеленський обговорив із представниками Президента США підготовку до тристоронніх зустрічей у Женеві

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з представниками Президента Сполучених Штатів Америки Стівеном Віткоффом і Джаредом Кушнером перед тристоронніми зустрічами в Женеві.

«Розраховуємо, що зустрічі дійсно будуть результативними», – зазначив Глава держави.

Під час розмови обговорили також деякі напрацювання після зустрічей в Абу-Дабі. Не все може бути озвучено по телефону, тому українська переговорна команда представить позицію України наступного тижня.

Крім того, Володимир Зеленський розповів про сьогоднішню зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо.

«Дуже цінуємо, що Америка завжди зберігає конструктив і готова допомагати із захистом життів. Дякую Президенту Трампу, його команді й народу Сполучених Штатів за підтримку», – наголосив Глава держави.