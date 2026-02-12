Україна хоче, щоб результатом усіх зусиль стали справжня безпека й мир – Президент під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції

Сьогодні зброя еволюціонує швидше, ніж політичні рішення, спрямовані на її зупинку, тому діяти потрібно негайно: втрачений час діє проти людей. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції.

Глава держави подякував країнам та організаціям, які не на словах, а конкретними діями підтримують Україну, нашу незалежність і наших людей упродовж усієї війни.

Володимир Зеленський висловив окрему вдячність за надане озброєння, а також за фінансову підтримку. Зокрема Президент відзначив результат зустрічі в форматі «Рамштайн» – 38 млрд євро, які зобовʼязалися надати партнери. Значна частина цих коштів буде спрямована на ініціативу PURL, яка посилює протиповітряну оборону України.

«PURL – це програма, завдяки якій ми купуємо в Америці ракети для «петріотів» та іншу зброю, що, звісно, рятує українців від російських ударів. Більшість ракет для ППО, які здатні зупинити російську балістику, приходить до нас саме завдяки PURL. А PURL існує завдяки Європі, це правда: Європа платить, щоб ми могли зупиняти балістичні удари. Дякую всім, хто нам допомагає», – сказав Президент.

Водночас Володимир Зеленський звернув увагу на важливість швидких рішень та продемонстрував на слайдах, що насправді означає чотири роки повномасштабної війни й затримка допомоги навіть на день.

«Одне з найгіршого, що може почути лідер у час війни, – це звіт від командувача Повітряних сил, що дивізіони ППО стоять пусті – відпрацювали по російських ракетах і поповнення не було, а розвідка каже, що нова російська масована атака – за день-два», – зауважив Президент.

Лише під час одного обстрілу Росія застосувала майже 250 ударних безпілотників та ракет. За січень РФ використала в ударах проти України 6 тис. ударних дронів, понад 150 ракет різних типів і більш ніж 5 тис. планеруючих бомб.

Глава держави зазначив, що в Україні не залишилося жодної електростанції, яка б не була пошкоджена російськими ударами. Проте ми все ще виробляємо електроенергію завдяки фізичному захисту об'єктів, завдяки всім, хто допомагає нам із протиповітряною обороною, і завдяки нашим людям – тисячам працівників.

«Коли я бачу наших енергетиків, наші ремонтні бригади, наших рятувальників – я бачу саме те, чого дуже часто не вистачає в політиці, а саме – справжньої самовідданості, уміння працювати на сто відсотків, щоб діяти невідкладно, справді екстрено. Не через місяць, не через рік чи два, а саме тут, саме зараз вони рятують життя. Усі ці роки. І багато політиків могли б повчитися – і мають, на мою думку, повчитися – у звичайних рятувальників, у звичайних ремонтних бригад, у звичайних енергетиків – як діяти без зволікань», – акцентував Президент.

Володимир Зеленський зауважив: на противагу повільним рішенням – стрімка еволюція зброї під час цієї війни. Ще на початку російської агресії іранські безпілотники типу «шахед» були простими, їх легко було збивати, а зараз вони летять на різних висотах, керуються в режимі реального часу за допомогою Starlink, можуть перевозити на собі малі ударні дрони.

«Чим більше часу дають війні, чим більше ресурсів залишають агресору, тим страшніші будуть наслідки – тим страшніша еволюція зброї, еволюція самої війни. Тим страшніша еволюція Путіна», – додав він.

За словами Глави держави, протистояти агресії можливо лише тоді, коли дієш швидко. Натомість Україні досить довго доводилося переконувати й тиснути на партнерів, щоб вони надали сильнішу зброю: на HIMARS і танки пішли місяці, а на літаки – роки.

Президент зауважив, що на вулицях Мюнхена та інших міст люди закликають до підтримки свободи в Ірані, і хоч Україна не має з ним спільного кордону, та щодня зазнає атак іранських «шахедів», які купує Росія. Ворог убиває ними наших людей та руйнує інфраструктуру. Сьогодні іранці очікують від світу того, чого Україна очікувала 24 лютого 2022 року – єдності, рішучості та швидкості.

«Їх треба зупиняти одразу. І саме так мало статися з аятолою – після того, як його режим розв'язав стільки воєн і забрав стільки життів, і з Путіним – після війни у Грузії, після Сирії, після окупації українського Криму у 2014 році», – наголосив Володимир Зеленський.

За словами Президента, сьогодні у Європі немає жодної країни, яка могла б покладатися лише на власні технології та гроші, аби захистити себе в повномасштабній війні.

«Наша з вами єдність – це найкращий перехоплювач для російських агресивних планів. Найкращий. І вона в нас досі є. І я хочу подякувати кожному з вас, хто підживлює єдність і робить її міцнішою. Наша єдність – це те, що нас захищає», – підкреслив Глава держави.

Водночас Володимир Зеленський закликав не заплющувати очі на те, що Росія досі має партнерів – такі режими, як Північна Корея, компанії по всьому світу, чимало з Китаю, які допомагають обходити санкції й постачають компоненти до російської зброї. Очільник РФ усе ще має гарантії фінансової стабільності у вигляді тіньового флоту – ці судна потрібно не лише затримувати, а й блокувати та конфісковувати нафту.

Місяць війни для Росії, згідно з твердженням Президента України, – це 30-35 тисяч ліквідованих або тяжкопоранених окупантів, іншими словами – 156 убитих солдатів за кожен окупований кілометр на Донеччині. Російського диктатора поки що це не хвилює, але мета України – ліквідовувати щонайменше 50 тис. загарбників щомісяця.

«Саме українці тримають зараз європейський фронт, і за спинами наших людей можуть бути незалежна Польща та вільні держави Балтії, може бути суверенна Молдова та Румунія без диктатури, і навіть один Віктор може думати про те, як ще наростити собі живота, а не як наростити армію, щоб знову не допустити російські танки на вулиці Будапешта», – зауважив Володимир Зеленський.

Глава держави переконаний, що основна проблема Путіна – це те, що крім війни його більше ніщо не цікавить.

«Він може вважати себе царем, але насправді він – раб війни», – додав Президент.

Володимир Зеленський переконаний: навіть якщо бойові дії зараз припиняться, існує великий ризик, що невдовзі Росія знову повернеться з війною, якщо не буде реальних і сильних гарантій безпеки для України та всієї Європи.

«Ми вважаємо, що угода про гарантії безпеки має передувати будь-якій угоді про завершення війни. Ці гарантії чітко відповідають на основне питання: як довго війни потім не буде», – наголосив Глава Української держави.

Володимир Зеленський нагадав, як перед початком війни Україна закликала світ діяти на випередження, запобігти російському вторгненню, надати зброю для самозахисту, але отримала пораду від генерала Міллі: копати окопи.

«Що бачила Росія у 2021 році? Путін сів на рівних із Президентом Сполучених Штатів у Женеві й відчув, що може переділити Європу і світ. Проти Росії не було превентивних санкцій і не було серйозних оборонних пакетів, які б показали нашу здатність протистояти Росії», – додав Президент.

Володимир Зеленський зауважив, що навіть нині, коли російський правитель вкотре ігнорує заклики припинити бойові дії на час проведення Олімпійських ігор, саме українські спортсмени зіштовхуються з несправедливістю. Скелетоніста Владислава Гераскевича дискваліфікували на Олімпіаді лише за намір носити шолом, на якому були зображені обличчя спортсменів, яких убила Росія через розв’язану нею ж війну. Це покарання для нашого олімпійця, який ще навіть нічого не порушив, відчутно контрастує з позицією світу у 2021-му.

«Коли ми в 2021 році чітко бачили путінський намір і просили світ ввести превентивні санкції, щоб зупинити вторгнення, – нам відповідали, що спочатку треба, щоб був злочин, а потім за нього може бути покарання», – підкреслив Глава держави.

Окремо Президент наголосив на переговорному процесі, який чітко демонструє, що Росія не прагне припинити війну, а намагається уникнути її завершення й затягує час. Важливо не дати агресору надію, що він зможе уникнути покарання за злочини. За словами Володимира Зеленського, єдині випадки, коли Росія серйозно ставилася до переговорного процесу, – українські удари по її нафтопереробних заводах або намір США передати нам «томагавки». Тому важливо виступати виключно з позиції сили, а також залучити до переговорів Європу.

«Європи в перемовинах фактично немає. На мій погляд, це велика помилка. І саме ми – українці – намагаємось максимально підключити Європу, щоб інтереси та голос Європи враховувались. Це дуже важливо», – додав Володимир Зеленський.

Президент запевнив: Україна робить усе можливе, щоб ці переговори були успішними й привели до справжньої безпеки та миру.

«Україна готова до угоди, яка принесе справжній мир нам, Україні, Європі. Я впевнений, що цю війну можна закінчити – і закінчити з гідністю», – підсумував Глава держави.