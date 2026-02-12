Володимир Зеленський провів зустріч із Марко Рубіо

У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо.

Глава держави поінформував про ситуацію на фронті, постійні російські удари та наслідки атак на енергосистему. Одна з тем обговорення під час зустрічі – як можна допомогти Україні з ракетами для ППО в умовах холодів.

Окрема та детальна увага — дипломатичному процесу й переговорам у тристоронньому форматі. Президент подякував Сполученим Штатам Америки за конструктив і наголосив: важливо, щоб заплановані в Женеві зустрічі були результативними.

Крім того, ішлося про послідовність наступних кроків. Україна вважає, що зрештою має відбутися зустріч на рівні лідерів, щоб вирішити найбільш проблемні питання.