Володимир Зеленський провів у Мюнхені зустріч із керівниками міжнародних інвестиційних компаній

У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками міжнародних інвестиційних компаній: Allianz, Amundi, Barrick Gold, BlackRock, Deutsche Bank, Fortescue, HypoVereinsbank, Lazard, Moore Capital Management, New York Life Investments, PIMCO, Relativity Space, Siemens Energy, State Street. Захід модерувала радниця Глави держави з питань економічного розвитку Христя Фріланд.

Володимир Зеленський наголосив, що один із головних напрямів для залучення інвестицій та відбудови не лише під час війни, а й після її закінчення – це енергетика.

«Сьогодні це найбільший виклик для нас, і ми просимо всіх партнерів допомогти нам з енергетикою в будь-який спосіб. Зрозуміло, що нам потрібно її децентралізувати, і ми вже почали це робити. Гадаю, це дуже розумна інвестиція, тому що сьогодні ви допомагаєте людям, а завтра, на мою думку, це принесе вигоду всім», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський акцентував, що внаслідок російських атак Україна втратила близько 10 ГВт потужностей генерації електроенергії та щодня працює над їх відновленням. За словами Глави держави, наша країна відкрита до відповідних інвестицій.

Другий напрям обговорення – виробництво дронів. Володимир Зеленський відзначив рішення Євросоюзу виділити Україні 90 мільярдів євро фінансової підтримки, дві третини з яких буде спрямовано на військову інфраструктуру. Частину з них буде виділено на українське виробництво дронів, але наші потужності – більші.

«Тож цей напрям також відкритий. Дефіцит становить близько 15 мільярдів на рік. Ми бачимо, що після завершення війни ці потужності можуть працювати й на інші країни», – додав Глава держави.

Президент зауважив, що вже зараз є великий інтерес з боку інших країн до українського виробництва дронів, а також розповів про проєкт «Стіна дронів», що теж спрямований на безпеку.

Під час зустрічі сторони розглянули залучення більшої допомоги для України, інвестиції в енергетичний та оборонний сектори, а також напрацювання пропозицій до плану відновлення країни після закінчення війни. Представники компаній відзначили інноваційний підхід українців до оборонної сфери та висловили зацікавленість у партнерстві.

Крім того, група інвесторів готова спільно з українським урядом напрацювати 10 пріоритетних проєктів для співробітництва.

Також сторони говорили про роботу над гарантіями безпеки, серед яких однією з ключових економічних гарантій для України та всієї Європи є членство нашої країни в Європейському Союзі. Інвестори наголосили, що для них важливо мати впевненість у тому, що російська агресія не повториться в майбутньому.