Будуть нові пакети підтримки для України, головне – ракети для ППО, для захисту від балістики – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Уже в Києві після двох дуже насичених днів на Мюнхенській безпековій конференції. Багато було зустрічей, найважливіше – будуть нові пакети підтримки для України. Головне – ракети для ППО, для захисту від балістики. Це питання номер один протягом усієї цієї зими, ви про це знаєте. Тому ми говорили про це в Мюнхені фактично з кожним лідером, який нам може дійсно допомогти. Також з Марко Рубіо, американським держсекретарем. Сподіваємось, що домовленості спрацюють так, як потрібно. ППО – це щоденна потреба.

Я дякую ще раз Німеччині: є наше нове виробництво ударних дронів, будемо розширювати надалі саме такі речі – спільні розробки, спільні виробництва, загальноєвропейські програми та фінансові інструменти. Немає сьогодні у Європі лідера, який не говорив би про необхідність значно більшої незалежності Європи, значно більшої самостійності для Європи і значно більшої самостійної сили всієї Європи. Це зараз одна з найголовніших тенденцій. Ми пропонуємо конкретні речі, конкретні проєкти, які роблять Європу сильною.

Наступного тижня ми очікуємо зустрічі та роботу заради нових енергетичних пакетів. Це стосується і відновлення після ударів, необхідного обладнання. Я хочу подякувати кожному, хто вже допомагає.

Попереду знов кілька холодних днів, всі вже бачили, як росіяни цим користуються. Будь ласка, бережіть себе – реагуйте на повітряну тривогу. Ми у комунікації з усіма партнерами й переконуємо, що кожна така загроза, кожен такий ризик тільки погіршують загальні можливості закінчити цю війну.

На тижні мають відбутися тристоронні зустрічі. Українська делегація має необхідні рамки для розмови. Вчора ми скоординувалися зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Україна завжди буде конструктивною. Американська сторона знає це. Але українці мають бачити реальний прогрес із безпекою, щоб була достатня довіра – довіра і до процесу дипломатії, до можливих результатів. Загалом саме в питанні безпеки ключ до закінчення війни. Гарантії безпеки для України потрібні, це ключовий пріоритет.

Ще одне. Ми готуємо новий санкційний пакет щодо російських осіб, які працюють на війну і ставлять спорт на службу війні. Документи вже підготовлені, цей український санкційний пакет має бути сигналом для інших у світі – сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії. Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості. Ми будемо відновлювати справедливість. Указ щодо санкцій – незабаром.

Слава Україні!