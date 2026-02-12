Президент:

Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й «шахеди» їм чимось допомагають – звернення Президента
12 лютого 2026 року - 19:29

Президент України та Премʼєр-міністр Північної Македонії обговорили допомогу для стійкості української енергосистеми

15 лютого 2026 року - 11:30

Володимир Зеленський обговорив із представниками Президента США підготовку до тристоронніх зустрічей у Женеві

14 лютого 2026 року - 22:23

Володимир Зеленський провів зустріч із Марко Рубіо

14 лютого 2026 року - 21:39

Україна хоче, щоб результатом усіх зусиль стали справжня безпека й мир – Президент під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції

14 лютого 2026 року - 21:30

Робочий візит Президента України до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції
13 лютого 2026 року - 14:17

Президент України та Премʼєр-міністр Північної Македонії обговорили допомогу для стійкості української енергосистеми

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Премʼєр-міністром Північної Македонії Християном Міцкоським.

Глава держави поінформував про ситуацію на фронті та рівень російських втрат, а також про постійні удари РФ по Україні.

Сторони обговорили наслідки російських атак на українську енергосистему та допомогу, яку може надати Північна Македонія для підтримки енергетичної стійкості України.

Окрема увага – можливостям для оборонної співпраці та підтримці програми PURL. Президент подякував за внесок Північної Македонії та наголосив, що Україна буде дуже вдячна за подальшу підтримку PURL.

Володимир Зеленський поінформував про переговорний процес і наголосив, що єдиною перешкодою для закінчення війни є Росія, яка сама ж цю війну й розвʼязала.

Християн Міцкоський висловив підтримку Україні та запевнив, що Північна Македонія і надалі надаватиме допомогу.

Робочий візит Президента України до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції

13 лютого 2026 року - 14:17
