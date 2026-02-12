Від імені українського народу Президент України отримав премію імені Евальда фон Кляйста

У Мюнхені Президенту України Володимиру Зеленському вручили премію Евальда фон Кляйста, яку цьогоріч організатори Мюнхенської безпекової конференції присудили сміливому українському народові.

Глава держави подякував за нагороду для українського народу, яка водночас є нагородою української сили та дружби України з партнерами.

«Саме тому Україна так наполегливо працює, щоб вибудувати принаймні взаєморозуміння, взаємну повагу й справедливе ставлення з усіма. Щонайменше. А ще краще – справжню дружбу. Сьогодні я хочу подякувати вам у такому ж дружньому дусі – усім лідерам, без яких цей день і сила, яку ми маємо сьогодні, просто були б неможливими», – сказав Президент.

Володимир Зеленський висловив окрему вдячність кожному з лідерів у США, Європі та Канаді, які підтримують Україну під час цієї війни проти російської агресії та допомагають українцям вистояти.

«В Україні, коли я називаю ці імена, люди точно знають, кого я маю на увазі і що стоїть за кожним ім’ям: що вже зроблено, що ще можна зробити і за що ми вже вдячні або будемо. Невипадково українці знають імена європейських лідерів і що я можу звертатися до них так само. Це показує, наскільки ми близькі, скільки справжніх дружніх зв’язків ми вибудували і як багато проходимо пліч-о-пліч», – наголосив Глава держави.

Президент подякував кожному й кожній, хто стоїть разом з Україною і працює для того, щоб закінчити цю війну та досягти реального миру, а також за повагу до всіх українців.

Премія імені Евальда фон Кляйста – щорічна відзнака, яку організатори Мюнхенської безпекової конференції вручають з 2009 року за видатний внесок у мирне врегулювання конфліктів.