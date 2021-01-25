Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у Форумі «Освіта України 2021: стратегічні цілі та пріоритетні напрями». На заході, організованому Міністерством освіти і науки України у Києві, учасники обговорюють стратегічні цілі розвитку освіти в період проведення адміністративно-територіальної реформи й децентралізації влади в Україні, а також – широке коло найбільш актуальних питань реформування галузі.

Одне з них – осучаснення системи шкільного харчування, реформування якої у 2019 році ініціювала Олена Зеленська.

«Я дуже рада, що якість харчування у школах – один з пріоритетів та цілей МОН на 2021 рік. Добре, що сьогодні ми говоримо про освіту не тільки як про дисципліни, уроки та парти. Передусім ми говоримо про людей. Людей, які дорослішають, формують свої звички, зокрема харчові», – зазначила перша леді.

У своєму виступі вона розповіла, що за рік плідної діяльності робочої групи, до якої входять представники Міносвіти, МОЗ та Мінекономіки, дитячі лікарі, дієтологи, технологи й фахівці з харчування, питання здорового харчування було зрушено з місця. 2020-й став роком внесення змін до законодавчих документів, таких як Санітарний регламент, гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів на потужностях, розташованих у закладах загальної середньої освіти, тощо.

Зараз же, за словами Олени Зеленської, на всіх чекає найвідповідальніший етап – впровадження нововведень на місцях. Дружина Президента висловила сподівання, що кожна залучена в процес людина візьме на себе відповідальність за реалізацію напрацювань.

«Шкільне харчування – це набагато більше, ніж грами солі чи цукру, калорійність страви чи кількість вуглеводів у шкільних десертах. Це – про наших з вами здорових дітей. Ну а що може бути важливішим?», – звернулася до учасників Форуму перша леді.