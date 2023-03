Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у міжнародному форумі Forbes 30/50, який триває в Абу-Дабі (ОАЕ). Захід зібрав відомих представниць політики, бізнесу та неурядових організацій для обміну інформацією та встановлення зв’язків заради спільної роботи та розвитку лідерства.

Дружина Президента стала учасницею панельної дискусії на тему жіночого лідерства. До дискусії також приєдналися Біллі Джин Кінг, спортсменка та борець за рівні права, Глорія Стайнем, журналістка та активістка. Модераторкою заходу виступили Гілларі Родем Клінтон, колишня державний секретар, перша леді США, юристка, письменниця, активістка, та Міка Бжезінські, американська журналістка, співведуча популярної телепрограми Morning Joe на каналі MSNBC.

«Дуже важливо, щоб не лише в цей день, а завжди ми всі пам’ятали, що рівність – це нормально, це не привілей. Для мене говорити зараз про рівність – це говорити про нормальність. Справа лише за тим, щоб це стало нормальним для всіх у світі», – сказала Олена Зеленська.

Вона розповіла, як змінилося життя в Україні та діяльність першої леді з початком повномасштабного вторгнення.

«Вся країна живе в режимі «робимо все, що можемо, на своєму місці». Робота не дає зламатися. Вона структурує хаос війни. Робота – це точка опори, особливо коли бачиш результати. І моя робота також дуже змінилася. Від проектів розвитку, якими ми займалися перед війною, довелося перейти до боротьби за виживання українців у буквальному сенсі», – повідомила перша леді.

Крім того, на спеціальному гала-вечорі Олена Зеленська отримала нагороду «Смолоскип свободи» (Torch of Freedom). Її вручила Гілларі Родем Клінтон. Олена Зеленська присвятила відзнаку всім українським жінкам.

«Жіночий подвиг у цьому протистоянні особливий, бо він багатогранний: жінки роблять свій внесок усюди – від служби в армії до проведення евакуації, від тилу до фронту. І єдине, чого бажаю, – щоб із нашою перемогою ті, хто далеко, змогли якнайшвидше повернутися, ті, хто ризикує – вціліли, щоб поранені й травмовані відновилися й віднайшли сили, щоб розділені сім’ї знову змогли обійнятися і більше не розлучатися. Це ви – факел нашої свободи. Ви – Україна. Дякую за все», – зазначила перша леді, звертаючись до українок у соцмережах.

Також були відзначені: Малала Юсафзай, лауреатка Нобелівської премії миру (нагорода Changemaker), Біллі Джин Кінг, ікона спорту та борець за рівність (нагорода Know Your Value), Глорія Стайнем, журналістка та активістка (нагорода Lifetime Achievement).

Довідка. Форум Forbes 30/50 – найбільший глобальний захід для жінок, який об’єднав представниць спільноти успішних молодих підприємців і лідерів (список Forbes 30 Under 30) та легендарних представниць різних сфер із безцінним досвідом (список Forbes 50 Over 50). Форум відбувається 7–10 березня в Абу-Дабі з нагоди Міжнародного дня боротьби за права жінок.