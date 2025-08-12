Олена Зеленська взяла участь у зустрічі спільноти «Бізнес без бар’єрів», на якій обговорили впровадження нових проєктів

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у зустрічі спільноти «Бізнес без бар’єрів», до якої входять компанії, що об’єдналися навколо ініціативи дружини Президента «Без бар’єрів».

До заходу також долучилися: віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, голова Національного банку України Андрій Пишний, міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, очільники громад, міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін, міжнародні партнери, представники неурядового сектору.

«Коли в червні держава разом із ЮНІСЕФ запускала кампанію соціальних змін, остання отримала дуже влучну назву: «Безбар’єрність – коли можеш». Спеціально, щоб кожна людина відчула, що йдеться саме про неї та її потреби. Бо коли людина розуміє, як проблема стосується саме її, вона швидше стає співавтором змін», – зазначила Олена Зеленська.

Учасники зустрічі обмінялися досвідом упровадження безбар'єрності. Зокрема, представники ДТЕК розповіли про адаптацію надземної території шахт для працевлаштування людей з інвалідністю та зміну трудових норм для робітників, Укрзалізниці – про переобладнання вокзалів і запуск інклюзивного вагона, «Сільпо» – про проєкт з упровадження доступних кас самообслуговування.

Під час заходу також обговорили підготовку інструкції «Безбар’єрність у сфері фінансових послуг: практичний порадник», що створюється за підтримки Ощадбанку, ПриватБанку, ПУМБ та Visa спільно з НБУ та ГО «Безбар'єрність». Мета програми – врегулювання правил із надання послуг для людей з особливими потребами, зокрема процедури автентифікації осіб із травмами обличчя, ознайомлення з документами людей, що мають вади зору. Ця інструкція стане помічником для всіх надавачів послуг у банківській сфері та основою для постанови НБУ.

Окрема панельна дискусія була присвячена впровадженню програми «Рух без бар’єрів» Міністерства розвитку громад та територій України. Мова про адаптацію для людей з особливими потребами зупинок громадського транспорту, шкіл, лікарень, палаців культури, банківських відділень, супермаркетів, кав'ярень.

Перша леді наголосила, що безбар’єрність не є сферою конкуренції, та закликала бізнеси працювати в цьому напрямі разом.

Олена Зеленська зазначила, що нещодавно повернулася з Японії, яка після атомних бомбардувань і спалених міст винайшла вуличну тактильну навігацію – жовті смуги зі спеціальними візерунками на вулицях, тротуарах і перонах, які вже стали звичними в усьому світі.

«Виходить, що серед важкої відбудови тоді знайшлися час, можливості й ресурси на безбар’єрні рішення. А може, навпаки: саме ставлення до людей як до цінності, яку треба берегти, і спричинило подальші успіхи. Я впевнена, що цей зв’язок є. Що на довгій дистанції людиноцентричність перемагає – як в обороні, так і в бізнесі», – підсумувала дружина Президента.