Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили спільні проєкти для виробництва зброї та дипломатичну роботу

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Глава держави подякував ФРН за вагомий внесок у захист життів під час повномасштабної російської війни та окремо відзначив постачання систем ППО, які врятували тисячі й тисячі людей.

Ключові теми обговорення під час зустрічі – подальша військова допомога, додаткові внески в програму PURL, дипломатична робота заради досягнення миру та енергетична підтримка.

Президент розповів, що сьогодні на власні очі побачив перше українсько-німецьке підприємство з виробництва дронів. Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили продовження оборонної співпраці та реалізацію інших спільних проєктів, які можуть зробити Україну й Німеччину сильнішими.

Окрема увага – дипломатичній роботі заради досягнення миру. Глава держави поінформував про зустрічі української, американської та російської сторін і підготовку до наступних перемовин. Також Президент розповів про роботу над документами та їх ключові пункти.

Крім того, сторони говорили про ситуацію в українській енергетиці та відновлення. Глава держави подякував Німеччині за надану підтримку й поінформував про актуальні потреби.