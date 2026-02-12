Президент:

Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й «шахеди» їм чимось допомагають – звернення Президента

12 лютого 2026 року - 19:29
Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й «шахеди» їм чимось допомагають – звернення Президента

12 лютого 2026 року - 19:29

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили спільні проєкти для виробництва зброї та дипломатичну роботу

13 лютого 2026 року - 19:29

Президент зустрівся зі Спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві

13 лютого 2026 року - 18:28

У Мюнхені Президент зустрівся з керівництвом і працівниками першого спільного українсько-німецького підприємства з виробництва дронів

13 лютого 2026 року - 14:04

Україна запровадила санкції проти 91 морського судна російського тіньового флоту

13 лютого 2026 року - 09:52

Робочий візит Президента України до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції

13 лютого 2026 року - 14:17
Робочий візит Президента України до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції

13 лютого 2026 року - 14:17

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили спільні проєкти для виробництва зброї та дипломатичну роботу

13 лютого 2026 року - 19:29

13 лютого 2026 року - 19:29

Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили спільні проєкти для виробництва зброї та дипломатичну роботу

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Глава держави подякував ФРН за вагомий внесок у захист життів під час повномасштабної російської війни та окремо відзначив постачання систем ППО, які врятували тисячі й тисячі людей.

Ключові теми обговорення під час зустрічі – подальша військова допомога, додаткові внески в програму PURL, дипломатична робота заради досягнення миру та енергетична підтримка.

Президент розповів, що сьогодні на власні очі побачив перше українсько-німецьке підприємство з виробництва дронів. Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорили продовження оборонної співпраці та реалізацію інших спільних проєктів, які можуть зробити Україну й Німеччину сильнішими. 

Окрема увага – дипломатичній роботі заради досягнення миру. Глава держави поінформував про зустрічі української, американської та російської сторін і підготовку до наступних перемовин. Також Президент розповів про роботу над документами та їх ключові пункти.

Крім того, сторони говорили про ситуацію в українській енергетиці та відновлення. Глава держави подякував Німеччині за надану підтримку й поінформував про актуальні потреби.

Робочий візит Президента України до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції

13 лютого 2026 року - 14:17
