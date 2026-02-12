Президент зустрівся зі Спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві

У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі Спадкоємним принцом Ірану в екзилі Резою Пахлаві.

Глава держави висловив співчуття жертвам іранського режиму та зазначив, що Україна підтримує іранський народ у його боротьбі за своє майбутнє. Спадкоємний принц Ірану подякував Україні за визнання Корпусу вартових Ісламської революції терористичною організацією.

Володимир Зеленський і Реза Пахлаві засудили співпрацю між Росією та Іраном, зокрема постачання іранським режимом «шахедів» до Росії та передачу ліцензій на відповідне виробництво. Таке партнерство становить реальну загрозу не лише для України, а й для всього регіону.

Спадкоємний принц детально поінформував про загальну ситуацію в Ірані. Понад 40 тис. людей загинуло під час спроб придушити протести. Зафіксовані масові поховання, а ідентифікувати реальну кількість убитих надзвичайно складно.

Реза Пахлаві також окреслив напрями, у яких люди Ірану потребують підтримки. Сторони обговорили важливість посилення санкцій проти іранського режиму та будь-яких інших диктаторських режимів.

Президент наголосив, що важливо докладати максимум зусиль для захисту людських життів, і запевнив у готовності України допомогти зі свого боку. Спадкоємний принц Ірану висловив підтримку територіальної цілісності України.