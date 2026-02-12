Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й «шахеди» їм чимось допомагають – звернення Президента
Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й «шахеди» їм чимось допомагають – звернення Президента

12 лютого 2026 року - 19:29

Переглянути всі відео
ностанні новини

Україна запровадила санкції проти 91 морського судна російського тіньового флоту

13 лютого 2026 року - 09:52

Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й «шахеди» їм чимось допомагають – звернення Президента

12 лютого 2026 року - 19:25

Президент відзначив українського атлета Владислава Гераскевича орденом Свободи

12 лютого 2026 року - 18:58

Багато змін відбувається зараз у роботі протиповітряної оборони – звернення Президента

10 лютого 2026 року - 20:03

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України зі студентами та викладачами Національного університету «Київський авіаційний інститут»
Зустріч Президента України зі студентами та викладачами Національного університету «Київський авіаційний інститут»

6 лютого 2026 року - 21:56

Перейти до всіх галерей

Україна запровадила санкції проти 91 морського судна російського тіньового флоту

13 лютого 2026 року - 09:52

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо застосування санкцій проти 91 морського судна, що є частиною тіньового флоту Росії.

РФ використовувала ці судна для транспортування нафти й нафтопродуктів із російських портів, зокрема в Новоросійську, Усть-Лузі та Приморську, до третіх країн. Це відбувалося в обхід санкцій Євросоюзу, G7 та інших держав. Про це свідчать результати моніторингу в Чорному, Червоному та Балтійському морях.

Підсанкційні судна ходили під прапорами близько 20 країн. Серед них лише один російський, а решта – прапори Панами, Ліберії, Камеруну, Барбадосу, Маршаллових Островів, Гонконгу, Сьєрра-Леоне, Тонги, Палау, Гвінеї, Коморських Островів, Багамських Островів, Індонезії, Малаві, Гвінеї-Бісау, Джибуті, Гаяни та Есватіні.

Україна передасть відповідну інформацію цим державам, а також працюватиме з партнерами над подальшою синхронізацією санкцій у їхніх юрисдикціях. Двадцять сім суден із цього списку вже перебувають під санкціями партнерів: США, Великої Британії, Швейцарії та Євросоюзу. Робота над запровадженням санкцій щодо решти 64 триватиме.

Накладення санкцій на тіньовий флот є пріоритетом, адже дає змогу тиснути на всіх, хто перевозить російську нафту й таким чином допомагає Росії отримувати кошти для фінансування війни проти України.

«Танкери тіньового флоту є ключовим інструментом обходу нафтових санкцій, тому їх ідентифікація та запровадження санкцій проти них мають відбуватися швидко й без винятків. Кожне таке судно повинне розглядатися як елемент фінансування російської воєнної машини», – зазначив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №121/2026

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 лютого 2026 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)"
Версія для друку