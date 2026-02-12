Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й «шахеди» їм чимось допомагають – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Зараз у Києві, в Одесі, в Дніпрі та області, також у деяких інших наших регіонах триває відновлення після російського удару. Черговий масований удар по енергетиці. Знову було багато балістики. Саме проти енергетичних об’єктів більшість з усіх цих російських засобів було. 24 балістичні ракети в ніч на сьогодні, ще одна крилата ракета, також більш ніж 200 дронів. Значну частину вдалося збити.

Завдання міністра оборони – він зараз із європейцями та іншими нашими партнерами на «Рамштайні»: потрібне прискорення з пакетами для нашої ППО. Це ключове завдання зараз не тільки для України, але для всіх у Європі. Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й «шахеди» їм чимось допомагають. Вони тільки все ускладнюють і підривають дипломатичні можливості, яких і так, якщо чесно, небагато. Саме тому потрібна підтримка для України. Потрібен достатній тиск на Росію. Потрібне завершення війни гарантованою безпекою і точно без будь-яких винагород агресору за війну. Це передумови, щоб Європу просто не знесло іншими російськими ударами – новими агресіями й такими ж масованими атаками проти інших європейських держав, як ми зараз в Україні відбиваємо.

Очікую також достатньої активності від усієї системи української дипломатії. Це стосується МЗС та кожного українського посольства. Якщо посольство мовчить, значить, це незадовільна робота. Україну мають чути, чути всюди у світі. Україні мають допомагати. Очікую вже на цьому тижні відповідних результатів із підтримки України.

Як і завжди, дякую нашим ремонтним та аварійним бригадам, нашим енергетичним компаніям, ДСНС України, комунальним службам – тим, які працюють ефективно. Також місцевим керівникам громад і областей, які справді зі своїми людьми та своїми громадами. Щоранку – селектор по ситуації в наших регіонах, і завжди видно, хто працює справді ефективно, а хто лише називається владою і робить недостатньо для людей. Звісно, будуть висновки.

Постійно працює наша переговорна група – хлопці на зв’язку з американською стороною. Україна готова до зустрічей. На жаль зараз іще не маємо достатньо твердих відповідей від Росії щодо того, що запропоновано на наступний тиждень. Поки чуємо хіба чергові маніпуляції з «орєшніком», це точно не про мир.

Ще одне.

Точно не про мир, і не про справедливість, і не про принципи олімпійського руху рішення Міжнародного олімпійського комітету проти Владислава Гераскевича, нашого спортсмена, який усього лиш пам’ятає і шанує українських спортсменів, чиє життя забрали російські удари. Спорт не повинен бути без пам’яті та поваги. Українці і так готуються до змагань в особливих умовах – в умовах війни. І це не політика – говорити про те, що відбувається реально. Політика – це коли росіяни ховаються під іншими паспортами й усе ж потрапляють на змагання. Політика – це коли російський прапор усе ж присутній на олімпіаді. Політика – це коли Міжнародний олімпійський комітет боїться правди й через те сам провокує хаос. Повна підтримка нашим спортсменам, я дякую вам всім, я дякую Владиславу Гераскевичу. Я підписав указ про нагородження Владислава орденом Свободи, дякую за принципову позицію. Я дякую всім, хто не здається, хто бореться, хто захищає життя, хто відновлює все після російських ударів і бʼється, б’ється заради України, як заради самого себе.

Слава Україні!