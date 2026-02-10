Президент відзначив українського атлета Владислава Гераскевича орденом Свободи

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення орденом Свободи українського скелетоніста, члена національної олімпійської збірної команди України Владислава Гераскевича.

На знак шани до загиблих українських спортсменів і героїв Владислав Гераскевич хотів вийти на старт змагань зі скелетону в шоломі памʼяті. На ньому зображені портрети українських атлетів та атлеток, яких убила Росія. Утім Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував Владислава Гераскевича за кілька годин до першого заїзду за нібито «невідповідність екіпірування встановленим вимогам».

«Спорт не означає безпамʼятство, а олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. На жаль, рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про інше. Це точно не про принципи олімпізму, які засновані на справедливості та підтримці миру. Я дякую нашому атлету за чітку позицію», – зазначив Глава держави в соціальних мережах.

Президент наголосив, що це Росія постійно порушує олімпійські принципи й використовує час проведення Олімпіади для війни. У 2008-му це була війна проти Грузії, у 2014-му – окупація Криму, у 2022-му – повномасштабне вторгнення в Україну. І зараз, у 2026-му, попри численні заклики припинити вогонь на час проведення зимових Олімпійських ігор, Росія лише збільшила кількість ракетних і дронових ударів по українській енергетиці та цивільних.

Загалом за час повномасштабної війни Росія вбила 660 українських атлетів і тренерів, які більше ніколи не зможуть взяти участь ні в Олімпійських іграх, ні в будь-яких інших міжнародних змаганнях.

«Але при цьому 13 росіян зараз в Італії і беруть участь в Олімпіаді. Це на Олімпійських іграх вони під «нейтральними» прапорами, а в житті публічно підтримують російську агресію проти України та окупацію наших територій. І саме вони заслуговують на дискваліфікацію», – акцентував Володимир Зеленський.

На шоломі Владислава Гераскевича зображені портрети 22 українських спортсменів та спортсменок, яких убила Росія. Це:

Біатлоніст Євген Малишев, який загинув у боях за Харків у березні 2022 року.

Фігурист Дмитро Шарпар, який загинув у боях під Бахмутом у січні 2023 року.

Чотириразовий чемпіон України з богатирського багатоборства Павло Іщенко, який загинув під час виконання бойового завдання у жовтні 2025 року.

Боксер Максим Галінічев, який загинув у березні 2023 року на Луганщині.

Велоспортсмен Андрій Куценко, який загинув у бою в липні 2024 року.

Хокеїст Олексій Логінов, який загинув на Луганщині в листопаді 2023 року.

Чемпіонка України та Європи з кікбоксингу Карина Бахур, яка загинула внаслідок російського удару по місту Берестин Харківської області в листопаді 2025 року.

Майстер спорту України зі стрибків у воду, тренер Микита Козубенко, який загинув на фронті в червні 2025 року.

Легкоатлет Роман Поліщук, який загинув під Бахмутом у березні 2023 року.

Боєць греко-римського стилю Андрій Яременко, який загинув під час виконання бойового завдання в грудні 2025 року.

Тренер ветеранської збірної Invictus Games Тарас Шпук, який загинув на фронті у вересні 2025 року.

Фехтувальник Федір Єпіфанов, який загинув на фронті в грудні 2023 року.

Легкоатлетка Катерина Троян, яка загинула в червні 2025 року на Покровському напрямку.

Легкоатлет Володимир Андрощук, який загинув у боях на Бахмутському напрямку в січні 2023 року.

Майстер спорту міжнародного класу з кульової стрільби, тренер Олексій Хабаров, який загинув у серпні 2025 року на Донеччині.

Чемпіонка України зі спортивних танців Дар’я Курдель, яка загинула внаслідок російського удару по Кривому Рогу в липні 2022 року.

Важкоатлет Іван Кононенко, учасник Курської операції, якого понад рік вважали зниклим безвісти. Воїн був похований у грудні 2025 року.

Важкоатлетка Аліна Перегудова, яка загинула під час російського обстрілу Маріуполя навесні 2022 року.

Гімнастка Катерина Дяченко, яка загинула разом з усією родиною внаслідок російських ударів по Маріуполю в березні 2022 року.

Дзюдоїстка Вікторія Івашко, яка загинула в червні 2023 року через російський ракетний удар по Києву.

Марія Лебідь (бальні танці), яка загинула в січні 2023 року внаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці в Дніпрі.

Боксер і футболіст Назар Зуй, який загинув разом із батьками в березні 2022 року в Маріуполі через російський удар авіабомбою по багатоповерхівці.