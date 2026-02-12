У Мюнхені Президент зустрівся з керівництвом і працівниками першого спільного українсько-німецького підприємства з виробництва дронів

Президент України Володимир Зеленський розпочав візит до Мюнхена із зустрічі з керівництвом і працівниками першого спільного українсько-німецького підприємства Quantum Frontline Industries, яке виробляє дрони для Збройних Сил України. У зустрічі також узяв участь міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Главі держави продемонстрували лінії виробництва та провели тестування першого виробленого тут ударного дрона. Технологія для виготовлення дронів українська, вони оснащені штучним інтелектом і вже довели свою ефективність на фронті.

Керівництво компанії розповіло про можливості та потенціал виробництва, а також про плани щодо подальшого масштабування. Вже цього року Україна отримає перші десять тисяч дронів, виготовлених на цьому підприємстві.

Quantum Frontline Industries стало першим серійним виробництвом українських безпілотних систем у Європі. Воно реалізується в межах німецько-української урядової співпраці за ініціативою Build with Ukraine та фінансується німецьким спеціальним штабом.

Володимир Зеленський подякував канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу, уряду ФРН та особисто Борису Пісторіусу, всьому німецькому суспільству за підтримку України.

«Ми дуже пишаємося тим, що в Україні є такі талановиті люди, і ми дуже пишаємося тим, що маємо такі тісні зв’язки з такими сильними німецькими партнерами. Це чудово, що ми маємо перше велике спільне виробництво у Європі – і це справді перше таке. Я вважаю, ми досягли чудового результату», – сказав Президент.

До кінця цього року Україна планує відкрити десять таких підприємств із виробництва дронів у Європі.

Також у присутності Глави держави відбулося підписання низки документів. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус підписали домовленість між Міністерством оборони України та Федеральним міністерством оборони ФРН щодо інтеграції українських інструкторів до шкіл та бойових навчальних центрів Сухопутних військ Німеччини. Крім того, було укладено три меморандуми про створення спільних підприємств і Меморандум про взаєморозуміння між «Українською оборонною промисловістю» та SAAB.