У Мюнхені Володимир Зеленський провів зустріч із партнерами в Берлінському форматі

У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із партнерами в Берлінському форматі. На ній були присутні: Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Президент Франції Емманюель Макрон, Президент Фінляндії Александр Стубб, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, віцепремʼєр-міністр – міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні та міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд.

Глава держави поінформував партнерів про зустрічі української, американської та російської делегацій в Абу-Дабі, найголовніший результат яких – повернення додому 157 українців із російського полону. Крім того, сторони обговорили політичні та військові питання і домовилися про наступні переговори найближчим часом.

Окрема увага – гарантіям безпеки для України та всієї Європи. Президент наголосив, що українці разом з усіма іншими європейцями мають бути впевнені у своєму майбутньому й у тому, що російська агресія більше ніколи не повториться.

Крім того, сторони говорили про важливість продовження підтримки України. Володимир Зеленський подякував за ефективну зустріч у форматі «Рамштайн» і нові внески в програму PURL. Глава держави закликав партнерів підтримувати PURL і повністю реалізувати потенціал ініціативи SAFE для спільного з Україною виробництва зброї.

Сторони узгодили спільні позиції, скоординували подальші кроки та домовилися про наступні контакти в широкому колі. Україна сформує та відправить усім партнерам список потреб для підтримки енергетичної інфраструктури та військової сфери.

«Окремо ми попрацюємо над ракетами для ППО та над деякими речами, щоб посилити наших військових. Ми зараз попрацюємо – наші дипломати й військові радники – над цим. Ми хочемо за 10–11 днів, до 24 лютого, – і всі партнери нам погодили, що ми зробимо максимальні пакети підтримки для України. Ми хочемо, щоб були й пакети, і рішення», – повідомив Президент за підсумками зустрічі.