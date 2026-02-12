Вступ України до Євросоюзу та робота заради досягнення достойного миру: Володимир Зеленський зустрівся з Метте Фредеріксен

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Метте Фредеріксен висловила підтримку вступу України до Євросоюзу. Глава держави подякував за чітку позицію та поінформував про роботу в цьому напрямі. Лідери обговорили всі актуальні питання, пов’язані з євроінтеграцією нашої країни.

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен також говорили про важливість фінансової підтримки України. Глава держави подякував Данії за підтримку рішення щодо надання Україні 90 млрд євро на 2026–2027 роки під час її головування в Раді Євросоюзу. Це фінансова гарантія безпеки та внесок у майбутнє всієї Європи. Україна розраховує на оперативне виділення цих коштів.

Окремо Президент поінформував про зустрічі в Абу-Дабі та теми, які обговорювали під час них.