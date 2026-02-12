Президент:

Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й «шахеди» їм чимось допомагають – звернення Президента
12 лютого 2026 року - 19:29

ностанні новини

Вступ України до Євросоюзу та робота заради досягнення достойного миру: Володимир Зеленський зустрівся з Метте Фредеріксен

13 лютого 2026 року - 21:36

Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере обговорили пріоритети для підтримки України у військовому та енергетичному секторах

13 лютого 2026 року - 21:07

У Мюнхені Володимир Зеленський провів зустріч із партнерами в Берлінському форматі

13 лютого 2026 року - 20:44

Україна сьогодні є щитом Європи – Кирило Буданов обговорив із представниками української молоді за кордоном підготовку до четвертої річниці повномасштабного вторгнення

13 лютого 2026 року - 20:22

Робочий візит Президента України до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції
13 лютого 2026 року - 14:17

13 лютого 2026 року - 21:36

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Метте Фредеріксен висловила підтримку вступу України до Євросоюзу. Глава держави подякував за чітку позицію та поінформував про роботу в цьому напрямі. Лідери обговорили всі актуальні питання, пов’язані з євроінтеграцією нашої країни.

Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен також говорили про важливість фінансової підтримки України. Глава держави подякував Данії за підтримку рішення щодо надання Україні 90 млрд євро на 2026–2027 роки під час її головування в Раді Євросоюзу. Це фінансова гарантія безпеки та внесок у майбутнє всієї Європи. Україна розраховує на оперативне виділення цих коштів.

Окремо Президент поінформував про зустрічі в Абу-Дабі та теми, які обговорювали під час них.

ф

13 лютого 2026 року - 14:17
