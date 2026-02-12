Президенти України та Фінляндії обговорили підтримку українців і координацію зусиль для досягнення надійного миру

Президент:

Президент України

вВідео
Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й «шахеди» їм чимось допомагають – звернення Президента
Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й «шахеди» їм чимось допомагають – звернення Президента

12 лютого 2026 року - 19:29

Робочий візит Президента України до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції
Робочий візит Президента України до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції

13 лютого 2026 року - 14:17

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Фінляндії Александром Стуббом, під час якої йшлося про підтримку українців у різних напрямах. 

Глава держави подякував Фінляндії за всю надану Україні підтримку, зокрема за нещодавній 32-й пакет військової допомоги. Важливо, що всі домовленості виконуються в повному обсязі та вчасно. Володимир Зеленський та Александр Стубб обговорили подальшу підтримку України й спільне виробництво зброї.

Лідери також обговорили дипломатичну роботу, передусім Глава держави детально поінформував про переговорний процес. Ішлося про те, як краще координувати європейські зусилля в цьому питанні. Президент Фінляндії запевнив у готовності допомогти всім, що буде потрібно для досягнення миру. 

Крім того, під час зустрічі обговорили якнайшвидшу реалізацію рішення щодо виділення Україні 90 млрд євро фінансової підтримки, щоб ці кошти почали працювати на спільну безпеку всіх країн Європи.

Особлива увага – наслідкам російських ударів по Україні та ситуації на фронті. Глава держави поінформував про рівень російських втрат. Александр Стубб відзначив мужність українських воїнів і стримування Росії на полі бою.

Робочий візит Президента України до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції

13 лютого 2026 року - 14:17
