Володимир Зеленський і Дік Схооф обговорили ідеї, які можуть допомогти у зміцненні протиповітряної оборони

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Головний фокус зустрічі – на зміцненні ППО та спільному виробництві зброї.

«Ми дуже вдячні вам, вашій команді, вашому уряду і, звичайно, вашому народу. Ви зробили багато важливого у важкий час, багато важливих кроків. Тому дуже дякую», – сказав Президент.

Володимир Зеленський окремо відзначив підтримку програми PURL з боку Нідерландів, яка є надзвичайно важливою для України на тлі постійних російських ударів.

Дік Схооф запевнив у продовженні підтримки України й наголосив, що рівень допомоги буде збережений.

Президент поінформував про масовані російські удари та потребу в додаткових ракетах для ППО. Крім того, лідери обговорили нові ідеї, які можуть допомогти посилити протиповітряну оборону й захистити небо. Сторони мають спільну позицію: важливо збільшувати координацію між партнерами на тлі нарощування російського виробництва балістичних ракет.

Глава держави розповів, що сьогодні відвідав перше спільне українсько-німецьке підприємство, де виробляють ударні дрони. Україна зацікавлена в тому, щоб відкрити подібне підприємство в Нідерландах.

Також лідери обговорили дипломатичні зусилля для закінчення війни. Президент поінформував про зустрічі в Абу-Дабі та деталі того, що обговорювали делегації.