Президент зустрівся з українським скелетоністом Владиславом Гераскевичем і нагородив його орденом Свободи

У Мюнхені Президент України Володимир Зеленський зустрівся з українським скелетоністом, членом національної олімпійської збірної команди України Владиславом Гераскевичем і його батьком, тренером збірної України зі скелетону Михайлом Гераскевичем.

Глава держави подякував Владиславу Гераскевичу за гідну позицію та вручив йому орден Свободи.

«З великою честю до вас і, безумовно, до всіх олімпійців наших, які підтримали вас, підтримали вашу позицію. Медалі важливі для України й для вас, але мені здається, що головне – хто ти. Я вважаю, що ви – особистість. І я впевнений, що всі інші результати, які так важливі для вас, безумовно, будуть. І в України будуть і чемпіони, і олімпійці. Головне, що є в України, – українці. Ви – уособлення такої людини», – сказав Президент.

Владислав Гераскевич подякував за величезну підтримку й наголосив, що Український народ цими днями об’єднався проти несправедливості.

«І, що найважливіше, зараз про цих спортсменів, які зображені на цьому шоломі, говорить справді весь світ. І попри свою загибель вони зараз привертають увагу до України. Вони об'єднують навколо України. І це насправді щось дуже особливе», – зазначив український атлет.

На шоломі Владислава Гераскевича зображені портрети 22 українських спортсменів і спортсменок, яких убила Росія. У ньому атлет хотів вийти на старт змагань зі скелетону на знак шани та пам’яті про всіх українських спортсменів, які більше ніколи не зможуть взяти участь у спортивних змаганнях через російську агресію. Але за кілька годин до першого заїзду Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував Владислава Гераскевича.

«Найважливіше – ми не намагаємося порушувати якісь правила й бути варварами. Ми будемо продовжувати все одно, попри все будемо продовжувати боротися за свої права», – додав спортсмен.

Михайло Гераскевич також розповів про підтримку, яку цей вчинок здобув не лише з боку українців, а й від друзів України з інших країн.

«Все, що ви зробили, – все правильно. І важливо, як люди відреагували. Дякуємо вам за це», – наголосив Президент.