Росіяни не мають звикнути, що їхні ракети й «шахеди» їм чимось допомагають – звернення Президента

12 лютого 2026 року - 19:29

Вступ України до Євросоюзу та робота заради досягнення достойного миру: Володимир Зеленський зустрівся з Метте Фредеріксен

13 лютого 2026 року - 21:36

Володимир Зеленський і Йонас Гар Стере обговорили пріоритети для підтримки України у військовому та енергетичному секторах

13 лютого 2026 року - 21:07

У Мюнхені Володимир Зеленський провів зустріч із партнерами в Берлінському форматі

13 лютого 2026 року - 20:44

Україна сьогодні є щитом Європи – Кирило Буданов обговорив із представниками української молоді за кордоном підготовку до четвертої річниці повномасштабного вторгнення

13 лютого 2026 року - 20:22

Робочий візит Президента України до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції

13 лютого 2026 року - 14:17

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава держави подякував Норвегії за підтримку, зокрема постачання ракет до систем ППО NASAMS, внески в програму PURL та енергетичну допомогу.

Президент поінформував про потреби України для зміцнення протиповітряної оборони. Саме тому важливо продовжувати підтримувати програму PURL, завдяки якій Україна може купувати ракети для ППО у Сполучених Штатів. Володимир Зеленський наголосив, що необхідно закрити небо над Україною, і це буде одним із ключових чинників, які примусять Росію закінчити війну.

Особлива увага – дипломатичній роботі над кроками до закінчення війни та досягнення миру, а також підготовці документів.

Лідери обговорили й продовження енергетичної допомоги нашій країні. Глава держави зазначив, що Україна передасть список потреб для посилення енергетичної стійкості.

Робочий візит Президента України до Німеччини для участі в Мюнхенській безпековій конференції

13 лютого 2026 року - 14:17
