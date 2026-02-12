Україна сьогодні є щитом Європи – Кирило Буданов обговорив із представниками української молоді за кордоном підготовку до четвертої річниці повномасштабного вторгнення

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов провів онлайн-зустріч із представниками українських молодіжних організацій за кордоном. На ній були представлені близько 150 молодіжних організацій з усіх континентів.

У заході також узяли участь перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця, заступниця керівника Офісу Президента, співголова Ради з молодіжних питань при Президентові України Олена Ковальська, заступниця міністра закордонних справ Мар’яна Беца та народний депутат, співголова Ради з молодіжних питань при Президентові України Олександр Санченко.

Кирило Буданов подякував молоді за громадянську позицію, патріотизм, збереження та відстоювання української ідентичності поза межами України.

«Україна сьогодні є щитом Європи в боротьбі за демократичні цінності проти тероризму й тоталітаризму, у протистоянні імперським амбіціям Росії та її сателітів і союзників. Наближаються четверті роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вважаю, що нині важливе завдання – це синхронізувати наші дії в межах спільних активностей», – зауважив очільник Офісу Глави держави.

Під час зустрічі детально обговорили підготовку до акцій на підтримку України, які відбудуться по всьому світу 24 лютого.

«Важливо знаходити ті добрі нагоди, коли ми маємо подякувати країнам за те, що вони для нас роблять. Особливо – звичайним громадянам. Це ніколи не є зайвим», – зауважив перший заступник керівника Офісу Президента Сергій Кислиця.

Віцепрезидент Світового конгресу українців у Західній Європі Володимир Когутяк розповів про акцію Stand With Ukraine, що проводитиметься 21–28 лютого. Одна з головних її цілей – домогтися єдиного голосу світу на захист українських дітей, що стали жертвами російської агресії.

Співголова Ради з молодіжних питань при Президентові Олександр Санченко представив ініціативу щодо Координаційного центру української молоді за кордоном для налагодження постійного та ефективного діалогу. Заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська запросила молодь за кордоном долучатися до роботи молодіжних рад, які діють в Україні.