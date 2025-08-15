Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну, і сподіваємось на сильну позицію Америки – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Коротко про сьогодні. Звісно, отримую доповіді від нашої розвідки, від дипломатів про підготовку зустрічі на Алясці, про те, із чим їде Путін. Ми отримуємо також доповіді з регіонів України після російських ударів. Суми – російський удар по центральному ринку. Дніпровщина – удари по містах і підприємствах. Запоріжжя, Херсонщина, Донеччина – свідомі російські удари. Війна триває. І триває саме через те, що немає не тільки наказу, але й сигналів про підготовку Москви завершувати цю війну. У день перемовин вони теж убивають. І це багато говорить.

Напередодні ми обговорили зі Сполученими Штатами Америки, з європейцями, що дійсно може спрацювати. Усім потрібне чесне закінчення війни. Україна готова працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну, і сподіваємось на сильну позицію Америки. Все буде від цього залежати – росіяни зважають на американську силу. Саме на силу. Продовжуємо координацію з нашими партнерами у Європі – говорив сьогодні з Президентом Франції Макроном. Команда також контактує. Різниця в часі з Аляскою – 11 годин, тож завтрашній день для всіх у Європі почнеться рано. Готуємося до відповідних розмов. Росія має закінчити війну, яку сама ж і почала, і затягувала на роки. Припинення вбивств потрібне. Зустріч лідерів потрібна. Щонайменше – Україна, Америка, російська сторона, і саме в такому форматі можливі ефективні рішення. Гарантії безпеки потрібні. Тривалий мир дуже потрібен. Усі знають ключові цілі. Я хочу подякувати кожному, хто допомагає досягти реальних результатів.

Провів Ставку. І про ситуацію зараз на фронті, у забезпеченні нашої армії. А також довгостроково – армія має бути контрактною, і перехід до саме цього має початись уже зараз. Головком доповів про наші активні дії – усі напрямки, і особливо Покровський та Запорізький напрямки. Українські воїни вичищають від окупанта позиції в районі Добропілля, і це дуже важливо. Є результати. Російський намір був показати силу перед Аляскою, і фактично для окупанта це закінчується його знищенням. Я дякую нашим 79-й і 82-й десантно-штурмовим бригадам, які воюють саме там, які воюють на напрямку Добропілля. Другий батальйон 92-ї окремої штурмової бригади. Дякую вам, хлопці. 14-та бригада оперативного призначення Національної гвардії України, дякую хлопцям з «Азова», також 32-га окрема механізована бригада, 38-ма бригада морської піхоти захищають позиції саме там, на Донеччині. Дякую всім вам! Також вдячність 1-му та 425-му штурмовим полкам. Відзначу наших воїнів на Сумщині – це передусім 95-та бригада, 225-й штурмовий полк. Дякую!

Сьогодні ж провів нараду з нашими дипломатами: Міністерство закордонних справ, команда Офісу. Ми розраховуємо на парламентську дипломатію – подякував сьогодні голові парламенту Руслану Стефанчуку за його активність. Зараз маємо на наступні місяці оновити план зовнішньополітичної роботи. Доручив провести аудит роботи з партнерами в межах оборонних коаліцій, коаліцій стійкості – усіх наших домовленостей. Усе має працювати. Також доручив визначити конкретних відповідальних за кроки на основних наших напрямах: є конкретний проєкт із партнерами – має бути конкретна людина, яка відповідає за успіх цього проєкту. У понеділок я очікую доповіді від уряду щодо оновленого плану зовнішньополітичних кроків.

Дякую всім, хто з нами, з нашим народом, хто з Україною! Дякую всім, хто працює на незалежність нашої держави, на наші сильні позиції.

Слава Україні!