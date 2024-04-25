Олена Зеленська взяла участь у презентації результатів дослідження навичок учнів

Перша леді України Олена Зеленська взяла онлайн-участь у Міжнародній презентації результатів дослідження соціально-емоційних навичок (ДоСЕН-2023), яка відбулася в Болгарії. Дослідження проводить Організація економічного співробітництва та розвитку, щоб покращити розуміння навичок школярів.

Участь у ньому взяли учні з шістнадцяти країн, серед них і українські. Результати показали, що у 15-річних дівчат у нашій країні менше розвинені навички стресостійкості, контролю над емоціями, енергійності, довіри та самоконтролю, ніж у хлопців. Водночас у 15-річних хлопців менше розвинені навички співпереживання, толерантності, мотивації досягати, відповідальності, товариськості та креативності, ніж у середньому у дівчат.

«Війна ще й тому жахлива, що вона – як машина часу з лише заднім ходом. Вона відкидає країну та людей у розвитку. Із попередніх досліджень ми вже знали, що через вторгнення постраждала якість знань наших школярів, кількість засвоєного матеріалу. Це ще один доказ, наскільки згубною є війна та агресія. Вона руйнує не лише на фізичному – на психологічному рівні», – наголосила дружина Президента.

Вона подякувала організаторам дослідження й запропонувала, як можна покращити ситуацію.

«Я переконана, що для того, щоб допомогти дітям, дорослі самі повинні мати відповідні навички й компетенції. Потрібні загальнонаціональні проєкти із соціально-емоційного розвитку як учнівства, так і педагогів. Як-от програма соціально-емоційного та етичного навчання, яку пропонує EdCamp Ukraine. У дослідженні ви, до речі, згадали її як окремий український кейс. Сподіваюся, будуть і інші», – зазначила Олена Зеленська.

Перша леді акцентувала, що Україна обрала не лише боротьбу, а й розвиток для себе та своїх громадян і йтиме цим шляхом.

Довідка. У дослідженні соціально-емоційних навичок беруть участь учні віком від 10 до 15 років. У них заміряють різні соціально-емоційні навички: виконання завдань (наполегливість, відповідальність, самоконтроль і мотивація); регуляція емоцій (стресостійкість, контроль над емоціями й оптимізм); взаємодія з іншими (упевненість у собі, товариськість та енергійність); широта кругозору (допитливість, креативність і толерантність); здатність до співпраці (співпереживання й довіра).