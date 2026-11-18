Перша леді України Олена Зеленська прибула до Польщі на запрошення першої леді країни Марти Навроцької для участі в саміті Their Future. Our Responsibility, присвяченому Всесвітньому дню дитини.

У заході також узяли участь перша леді Литви Діана Наусєдєнє та перша леді Румунії Мірабела Гредінару, а відеозвернення надіслали перша леді США Меланія Трамп і перший джентльмен Словенії Алеш Мусар.

Своє звернення Олена Зеленська присвятила цифровій безпеці дітей. Дружина Президента зазначила, що Конвенція ООН про права дитини свого часу дуже влучно зафіксувала, від чого треба захищати дітей, але зараз викликів додалося через інтернет і гаджети. У середньому в Євросоюзі смартфон мають 70% дітей до десяти років, в Україні – 75% до восьми років.

Перша леді наголосила, що мережеві загрози спільні для українських підлітків і для підлітків у ЄС. Двадцять шість відсотків українських підлітків кажуть, що стикалися з інтернет-шахрайством, у Євросоюзі цей показник становить 25%.

«І, мабуть, найновіша, найболючіша загроза з мережі – вербування підлітків анонімами з інтернету для різних протиправних дій. Це коли зробити щось сумнівне просить співрозмовник із чату або друг-геймер, ще й обіцяє винагороду. В Україні на тлі російського нападу таке вербування має чіткий російський слід. Але й ця проблема не має кордонів. У цьому році Європол назвав зростання ролі інтернету в радикалізації та вербуванні, зокрема, неповнолітніх однією з двох головних загроз безпеці у Європі», – наголосила Олена Зеленська.

Перша леді додала, що заборони та обмеження не вихід у цій ситуації, особливо для України, де саме цифровізація допомогла дітям здобувати освіту навіть попри війну.

«Тому ми в Україні спрямовуємо зусилля не на заборони й обмеження, а на роз’яснення та обізнаність дітей щодо цифрової безпеки», – зазначила дружина Президента.

Олена Зеленська розповіла про відповідні українські рішення. Уже з першого класу цифрова безпека та ШІ – наскрізні теми уроків інформатики. ІТ-студії працюють у понад 5 тисячах шкіл. За даними PISA-2025, 54% українських підлітків щотижня вчаться за допомогою чат-ботів. МОН спільно з Мінцифри розробило методичні рекомендації щодо запровадження та використання технологій штучного інтелекту в школах. СБУ разом із Національною поліцією навчає школярів протидіяти спробам вербування.

«Мені дуже відгукується гасло, із яким вони приходять до молоді в цій непростій темі: “За помилки не сварять, головне – вчасно розповісти”. Це те, що не тільки держава, а взагалі кожен близький дорослий, батько, мати, опікун має сказати своїй дитині: “Не бійся розповісти мені. Я тобі допоможу. Разом знайдемо рішення”. Бо аноніми з інтернету безсилі, якщо в дитини є міцне коло довіри», – підсумувала перша леді.