Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Португалії Паулу Ранжелом.

Передусім обговорили те, про що Президент України домовився з Президентом Португалії в Іспанії під час Іберо-американського саміту 5 листопада.

«Тоді ми обговорили нагальні питання, які є дуже важливими для України та нашої боротьби перед зимою. Щиро дякую за швидку реакцію щодо цього», – наголосив Глава держави.

За словами Президента, зокрема, триває підготовка кроків на підтримку української бойової авіації. Це необхідно передусім, щоб збивати реактивні «шахеди», якими росіяни щоденно тероризують українські міста й громади. Також Володимир Зеленський подякував Португалії за рішення виділити 50 мільйонів доларів на програму PURL. Окремо обговорили й участь Португалії у програмі SAFE.

Глава держави поінформував про зусилля для досягнення миру та наголосив, що Україна завжди виступала за повноправну європейську присутність на цьому треку і Американська сторона зараз також це підтримує.

«Представники Президента Америки будуть завтра на зустрічах у Берліні. І сподіваємось, що нові обговорення на рівні переговорних команд, а також лідерів Коаліції охочих будуть результативними. Зі свого боку все для цього робимо», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент подякував Португалії за підтримку українців, які були вимушені виїхати з України через війну, за гуманітарну допомогу та підтримку євроінтеграційного шляху нашої країни.

Міністр закордонних справ наголосив, що його країна продовжить підтримувати Україну, та зазначив, що цього року Португалія виділить 1,5 мільйона євро у межах програми «Продовольство з України», додаткову енергетичну підтримку – 1 мільйон євро через Програму розвитку ООН та 800 тисяч євро через Фонд підтримки енергетики.

«Ми твердо стоїмо на боці України, особливо в цей надзвичайно складний момент, коли агресивні атаки з боку Росії стають дедалі запеклішими. Це абсолютно несправедливо й неприйнятно. Ми тут, щоб продемонструвати свою підтримку. І, звісно, ми активно підтримуємо процес вступу України до ЄС», – сказав Паулу Ранжел.