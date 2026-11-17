Президент Володимир Зеленський узяв онлайн-участь у відкритті 37-го засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Глава держави подякував усім присутнім за підтримку України, яку відчувають усі наші люди, та за підтримку цього формату й забезпечення його ефективної роботи.

«Це має велике значення для нас, і важливо, щоб сьогоднішнє засідання “Рамштайну” також дало реальні результати», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент акцентував: основний пріоритет України сьогодні – протиповітряна оборона, зокрема достатні обсяги постачання, щоб захистити життя людей.

«Росія постійно атакує нас реактивними “шахедами”, крилатими ракетами та, що найнебезпечніше, балістикою. І нам треба захищатися від усього цього. У світі достатньо перехоплювачів. Вони є в Америки. Вони є в деяких європейських країн. І вони є також у деяких інших наших партнерів по всьому світу. Та ці перехоплювачі не повинні просто лежати на складах», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський запропонував такий варіант, за якого б Україна зараз отримала ракети-перехоплювачі для систем Patriot, а також ракети IRIS-T, що є в партнерів, а натомість передала партнерам для поповнення їхніх арсеналів нові ракети, які вже замовила, щойно вони будуть вироблені.

Президент також закликав Сполучені Штати не затримувати відповідні постачання. Адже руйнування, спричинені російською балістикою в Україні, – це не лише наші втрати та послаблення нашої позиції в мирних переговорах.

«Це також загроза для всіх вас. Бо кожне влучання робить Росію ще агресивнішою, ще вимогливішою та менш схильною до компромісів. Прошу вас продовжувати роботу через усі канали, а особливо через ініціативу PURL, щоб забезпечити нам регулярне, передбачуване та достатнє постачання перехоплювачів. Нам також терміново потрібні ракети для наших ПЗРК та ракети класу “повітря – повітря” для наших винищувачів», – сказав Володимир Зеленський.

Друге важливе питання – літаки F-16. Це ефективні винищувачі, але вони потребують значного технічного обслуговування. Тому наявні в нас F-16, які збивають російські «шахеди» та ракети, часто перебувають на ремонті замість того, щоб виконувати польоти. Тому Україні потрібно більше цих винищувачів.

«Я вдячний кожній країні нашої Авіаційної коаліції. Багато чого вже зроблено – дуже вам дякую, – але потрібно зробити більше. Нам потрібно більше винищувачів F-16», – зазначив Глава держави.

Україна також докладає зусиль, щоб у нашому небі якнайшвидше з’явилися винищувачі Gripen та щоб одного дня вона змогла використовувати винищувачі Rafale.

«Також ми вдячні за винищувачі Mirage. Але щоб винищувачі нового покоління Rafale були готові до роботи, потрібен час – навчання, підготовка тощо. А винищувачі Mirage можна задіяти вже зараз. Європа може нам у цьому допомогти», – додав Президент.

Володимир Зеленський акцентував: Україні потрібні міцні Повітряні Сили, а також достатня кількість боєприпасів для літаків, які ми використовуємо вже зараз. Потрібно зробити це пріоритетом.

Глава держави зауважив, що Україна пропонувала Росії безліч шляхів деескалації, і щоразу росіяни або відмовляються, або просто марнують час. Водночас Росія щодня атакує нашу інфраструктуру, енергосистему й транспортні шляхи. Минулої ночі РФ ударила балістикою по мостах у Києві. Крім того, Росія била по мостах, залізниці та іншій інфраструктурі в багатьох регіонах України.

Північна Корея постачає РФ балістичні ракети у великій кількості. Тому Україні так само потрібні ракети від партнерів, як Росія отримує їх від своїх союзників.

«І Європа може нам у цьому допомогти. Не лише перехоплювачами балістики, а й ракетами, здатними поставити Росію на місце та змусити її до деескалації», – переконаний Володимир Зеленський.

Президент звернув увагу й на те, що, окрім захисту, Україна також має завдавати ударів у відповідь. Сьогодні українські сили завершили операцію проти ключового маршруту, яким російські військові забезпечували наш окупований Крим. Українські дрони й ракети вдарили по мосту, що з’єднує Росію з Кримом.

Глава держави подякував міністру оборони України Євгенію Хмарі та всім воїнам, які взяли участь у цій операції. Значну її частину здійснив Центр спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України, який міністр раніше очолював. Також Президент відзначив усіх, хто допомагав українським виробникам зброї створювати дрони й ракети, здатні дуже точно та справді сильно бити по цілях.

Саме тому ще один пріоритет – більше фінансування для України на виробництво дронів. Насамперед для фронту, для різноманітних завдань. Але також і для таких операцій, як ця, – операцій з метою відновлення справедливості.

«Росія має відчувати наслідки своєї війни та своєї відмови від деескалаційних кроків. Тому міністр Хмара та наша команда презентують наші конкретні потреби у фінансуванні й те, чого ми можемо досягти завдяки розробці нової зброї», – сказав Володимир Зеленський.

Президент закликав реалізувати положення декларації цьогорічного саміту НАТО в Анкарі, яка передбачає виділення Україні додаткових 8 мільярдів євро цього року. Це допомогло б покрити дефіцит у військовому бюджеті на цей рік.

Крім того, важливо фокусуватися на тому, що вже випробувано в сучасних бойових умовах і що реально може допомогти Україні у війні. Європейські партнери мають враховувати це, вирішуючи, як використати кошти програми SAFE.

«У фонді SAFE ще залишається 21 мільярд євро невикористаних коштів. І ці гроші слід спрямувати на спільні проєкти з Україною», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський закликав пам’ятати й про українську ініціативу Drone Deal. Наша країна вже підписала 11 угод у цьому форматі, ще 10 перебувають на стадії доопрацювання.

«Данія стала першою країною, що зміцнила свою оборону та безпеку завдяки зброї українського виробництва. І це принесе користь ще більшій кількості країн. Тож давайте прискоримо роботу над угодами, які ми вже підписали, а також над новими угодами з країнами, які ще не досягли достатнього прогресу», – наголосив Президент.

На його думку, система угод Drone Deal має стати однією з гарантій безпеки для всіх партнерів та частиною нашої майбутньої архітектури безпеки. Володимир Зеленський переконаний, що рано чи пізно США також стануть частиною цієї системи угод.

Контактна група у форматі «Рамштайн» почала роботу 26 квітня 2022 року першим засіданням на однойменній авіабазі в Німеччині. Зараз до її складу входять 54 учасники: 32 держави – члени НАТО, 20 держав з інших континентів, а також ЄС і НАТО. Засідання проводяться в середньому вісім разів на рік. Протягом 2026 року відбулося вже три засідання групи.

За час діяльності Контактної групи характер допомоги змінився: від передачі озброєння зі складів країн-партнерів на початку до фінансування нового виробництва, зокрема українського, та взаємовигідних партнерств. Три пріоритети допомоги: виробництво українських дронів і ракет, засоби ППО та авіаційні спроможності, далекобійні боєприпаси.