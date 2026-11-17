Щиро дякую, пане секретарю.

Дуже вам дякую, і ми, звісно, відчуваємо цю підтримку. Я вдячний вам, міністрам і секретарям, а також усім учасникам Контактної групи.

Дорогі друзі!

Шановні учасники Контактної групи!

Щиро дякую за те, що ви підтримуєте цей формат і забезпечуєте його роботу. Це має велике значення для нас, і важливо, щоб сьогоднішнє засідання «Рамштайну» також дало реальні результати.

Дозвольте конкретизувати.

Перше – протиповітряна оборона. І це наш основний пріоритет. Це альфа й омега нашого захисту. І нам необхідні достатні постачання, щоб захищати життя. Росія постійно атакує нас реактивними «шахедами», крилатими ракетами та, що найнебезпечніше, балістикою. І нам треба захищатися від усього цього.

У світі достатньо перехоплювачів. Вони є в Америки. Вони є в деяких європейських країн. І вони є також у деяких інших наших партнерів по всьому світу. Та ці перехоплювачі не повинні просто лежати на складах. Вони мають бути в батареях ППО, щоб захищати наші міста, містечка й села від російських ударів і, звісно, рятувати життя. Будь ласка, допоможіть нам у цьому. У вас є ці перехоплювачі. І ви можете нам їх надати.

Крім того, у нас є дуже практична пропозиція. Україні потрібні перехоплювачі для «петріотів» та IRIS-T із тих запасів, які у вас вже є, саме зараз. А натомість ми можемо передати вам нові ракети, які Україна вже замовила, як тільки їх буде виготовлено. Це не благодійність. Це обмін. Ви надаєте нам ракети, які нам потрібні зараз, а натомість отримуєте новіші та кращі ракети.

І ми всі розуміємо, що є довгі черги на нові перехоплювачі. Але нам вони потрібні тут і зараз. А вам потрібно поповнити свої арсенали. Тож це спосіб розв’язати нашу термінову проблему та допомогти вам отримати новіші ракети для вашої власної оборони. І, звісно, я вважаю, що це чесна угода. І я прошу Сполучені Штати: будь ласка, не затримуйте цих постачань. Якщо можливо, підтримуйте нас більше.

Руйнування, спричинені російською балістикою в Україні, – це не лише наші втрати. Це не лише послаблення нашої позиції в мирних переговорах. Це також загроза для всіх вас. Бо кожне влучання робить Росію ще агресивнішою, ще вимогливішою та менш схильною до компромісів.

Прошу вас продовжувати роботу через усі канали, а особливо через ініціативу PURL, щоб забезпечити нам регулярне, передбачуване та достатнє постачання перехоплювачів.

Нам також терміново потрібні ракети для наших ПЗРК та ракети класу «повітря – повітря» для наших винищувачів. Будь ласка, розгляньте й ці потреби. Це надважливо. І це те, у чому ви справді можете нам допомогти.

Друге – наші F-16.

Ви знаєте, що F-16 – це сильний винищувач, але він також потребує значного технічного обслуговування. Багато часу літак перебуває на землі для ремонту та підготовки до наступного польоту. А це означає, що F-16, які в нас є зараз – ті, що збивають російські «шахеди» й ракети, – замість того, щоб літати, проводять багато часу на ремонті. Нам потрібно більше винищувачів. Більше F-16. Давайте працювати разом, щоб реалізувати це. Я вдячний кожній країні нашої Авіаційної коаліції. Багато чого вже зроблено – дуже вам дякую, – але потрібно зробити більше. Конкретно нам потрібно ще 40 винищувачів F-16. Ми також наполегливо працюємо над тим, щоб в українському небі якомога швидше з’явилися винищувачі Gripen. Дякуємо, Швеціє. Ми також працюємо над тим, щоб одного дня Україна змогла використовувати винищувачі Rafale. Також ми вдячні за винищувачі Mirage. Ми вже багато разів обговорювали це питання. Європа має більше винищувачів Mirage. Щоб Rafale були готові до роботи, потрібен час – навчання, підготовка тощо. А винищувачі Mirage можна задіяти вже зараз. Європа може нам у цьому допомогти. Будь ласка, ухваліть це рішення. Отже, Україні потрібні міцні Повітряні Сили. І нам потрібна достатня кількість боєприпасів для літаків, які ми використовуємо зараз. Давайте це зробимо пріоритетом.

Третє – Європа могла бачити, що Україна справді відповідає на російські удари по нашій інфраструктурі. Ми пропонували Росії безліч різних шляхів деескалації. І щоразу вони або відмовляються, або просто марнують час. Водночас Росія щодня атакує нашу інфраструктуру, нашу енергосистему та наші транспортні шляхи. Минулої ночі Росія вдарила балістикою по мостах у Києві. Крім того, Росія била по мостах, залізницях та іншій інфраструктурі в багатьох інших регіонах України. І балістичні ракети постачає Росії Північна Корея, до того ж у великих кількостях. Тому необхідно забезпечити рівновагу. Ми маємо отримувати від вас необхідні нам ракети так само, як Росія отримує їх від своїх дружків. І Європа може нам у цьому допомогти. Не лише перехоплювачами балістики, а й ракетами, здатними поставити Росію на місце та змусити її до деескалації. Будь ласка, подумайте над цим.

І, звісно, нам потрібно не тільки захищатися. Ми також маємо завдавати ударів у відповідь. Сьогодні наші сили завершили операцію проти ключового маршруту, яким російські військові забезпечували наш окупований Крим. Наші дрони й ракети вдарили по мосту, що з’єднує Росію з Кримом. Ціль була уражена. І, до речі, я хочу подякувати міністру оборони України Євгенію Хмарі та всім нашим воїнам, які брали участь у цій операції. Значну частину цієї операції здійснив Центр спеціальних операцій «Альфа» Служби безпеки України. Міністр Хмара і сам був у цьому підрозділі. Тож це здебільшого їхнє досягнення – разом з усіма іншими учасниками, разом із нашою армією. І я дякую їм за це.

А ще я хочу подякувати всім, хто допоміг українським виробникам зброї виготовити дрони й ракети, здатні саме на це – дуже точно та справді сильно завдавати ударів по цілях. Нам потрібно більше фінансування для виробництва дронів. Насамперед для фронту, для різноманітних завдань. Але також і для таких операцій, як ця, – операцій з метою відновлення справедливості. Росія має відчувати наслідки своєї війни та своєї відмови від деескалаційних кроків. Тому міністр Хмара та наша команда презентують наші конкретні потреби у фінансуванні й те, чого ми можемо досягти завдяки розробці нової зброї.

І ще кілька моментів дуже швидко. Ми маємо реалізувати декларацію, ухвалену на саміті в Анкарі, яка передбачає виділення Україні додаткових 8 мільярдів євро цього року. Це допомогло б нам покрити дефіцит у нашому військовому бюджеті на цей рік.

А також програма SAFE. Дуже важлива. Давайте подбаємо про те, щоб вона більше зосереджувалася на тому, що вже випробувано в сучасних бойових умовах і що реально може допомогти нам у цій війні. Я закликаю наших європейських партнерів пам’ятати про це, вирішуючи, як використати кошти програми SAFE. У фонді SAFE ще залишається 21 мільярд євро невикористаних коштів. І ці гроші слід спрямувати на спільні проєкти з Україною. Було б неправильно просто мати ці кошти й не використовувати їх для захисту України – не використовувати їх для захисту нашого спільного європейського майбутнього.

І ще одна річ, про яку ми маємо пам’ятати, – наша ініціатива Drone Deal. Ми вже підписали 11 угод Drone Deal, а ще 10 перебувають на стадії доопрацювання. І будуть підписані. Данія стала першою країною, що зміцнила свою оборону та безпеку завдяки зброї українського виробництва. І це принесе користь ще більшій кількості країн. Тож давайте прискоримо роботу над угодами, які ми вже підписали, а також над новими угодами з країнами, які ще не досягли достатнього прогресу. Йдеться не лише про експорт дронів з України. Ні. Йдеться про справжню оборонну співпрацю – спільне виробництво зброї та обмін досвідом, спільну розробку нових технологій, будівництво нових підприємств і, звісно, створення сучасних робочих місць у ваших країнах та в нашій країні. Отже, ми хочемо, щоб система Drone Deal об’єднала наші країни та стала однією з гарантій безпеки для всіх нас. Вона, безперечно, може стати частиною нашої майбутньої архітектури безпеки та ще одним надійним зв’язком між нами як союзниками. Я закликаю більше країн приєднуватися. Ми знаємо, що рано чи пізно Сполучені Штати також стануть частиною цієї системи угод. Ми працюємо над цим разом, і це лише питання часу та пошуку правильного формату. Тож не марнуймо жодного дня.

Дякую! Дякую за вашу постійну підтримку! І пам'ятаймо, що все, що ми робимо разом, рятує життя, обмежує здатність Росії вбивати та наближає бажаний і потрібний для всіх нас мир.

Дякую всім партнерам. Дуже дякую, пане секретарю. Дякую міністрам, міністру Пісторіусу, Марку Рютте та всім вам, шановні партнери. Дуже дякую.

Слава Україні!