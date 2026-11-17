У Міжнародний день студента Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка з українськими студентами з різних регіонів і закладів освіти нашої країни.

У зустрічі взяли участь понад 100 студентів із 17 областей та Києва. Серед них студенти з прифронтових регіонів України – Дніпровщини, Донеччини, Сумщини та Харківщини. Зокрема, були представники Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Маріупольського державного університету, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Львівського національного університету імені Івана Франка, Сумського державного університету та Національного університету «Київський авіаційний інститут».

Глава держави привітав студентів зі святом і побажав якомога швидшого миру та перемоги України.

«Важливо, щоб війна закінчилася. Безумовно, важливо знайти своє місце не тільки в сьогоденні, а й у майбутньому, розбудовувати нашу прекрасну країну, наші міста в різних напрямах», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що студенти мають не просто мріяти, а готуватися до реалізації своїх цілей у майбутньому.

«Все одно держава починається із себе, з кожної людини. Тому як ви бачите себе в майбутньому, така в нас буде й держава. Дай Бог, щоб ви бачили себе в Україні. Це найголовніше», – сказав він.

Під час зустрічі обговорили, як молодь може розпочати власну справу та впроваджувати інновації. Президент зазначив, що в Україні цифровізовані всі інструменти відкриття бізнесу, працюють державні програми для молодих підприємців. За словами Глави держави, такі програми передбачають пільгові кредитні ставки для молоді.

Говорили й про роль молоді у повоєнній відбудові України. Володимир Зеленський наголосив, що найважливішим питанням для нашої країни залишається безпека.

«Ваші знання в напрямі безпеки дуже важливі. І в цьому все: це і транспорт, і укриття, і цифровий захист, і кіберзахист, захист ваших даних. Це ваш вибір, ваша свобода, ваші права. Цих напрямів дуже багато. І, безумовно, треба повертати своїм прикладом людей. Нам потрібні люди. Без людей країни немає», – зауважив Президент.

Окремо приділили увагу участі молодих правників у синхронізації українського законодавства із законодавством Євросоюзу. Володимир Зеленський зазначив, що Україна повинна розвивати свою економіку, щоб мати конкурентну перевагу на світових ринках.

Ішлося також про ситуацію на фронті та зусилля України для боротьби з російською балістикою.

«Ми констатуємо недостатню захищеність від балістики. Потрібна тільки своя антибалістична система, якої в жодної країни Європи немає. Так, потрібен час. Але ми будемо її мати», – наголосив Президент.

Також говорили про використання досвіду у сфері оборонних технологій, який здобула Україна під час війни. Глава держави акцентував, що наша країна почала розвивати спільні виробництва, зокрема в державах Євросоюзу.

«Drone Deal – це не тільки продаж українських дронів партнерам і ми заробляємо гроші, але це є можливість відкривати нашу копродукцію. Цей напрям розвивається дуже сильно. Тобто сьогодні люди інвестують у мілтек України й через те, що хочуть отримати ці технології для себе, безумовно, для захисту своєї держави», – зауважив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що більшість компаній у сфері мілтек представляють приватний сектор і зараз Україна посідає одне з перших місць у світі за показниками розвитку технологій.

«Коли війна закінчиться, Україна, безумовно, буде продовжувати бути лідером експорту досвіду. Це унікальний досвід», – зазначив Глава держави.