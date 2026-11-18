Під головуванням керівника Офісу Президента України Кирила Буданова відбулося засідання Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові України, у якому взяли участь урядовці, депутати, заступники керівника Офісу Глави держави та представники бізнесу.

За результатами попереднього засідання Ради вдалося розширити програми підтримки української оборонної промисловості та вп’ятеро збільшити обсяг пільгових кредитів для оборонних підприємств. Також запровадили звільнення від плати за землю до закінчення воєнного стану. Це стосується ділянок, на яких були розташовані об’єкти нерухомості, знищені внаслідок російської агресії. Крім того, підготували пакет змін для спрощеного ведення бізнесу. Зокрема, він передбачає спрощення процедур для відновлення роботи підприємств, які постраждали через бойові дії.

Міністр економіки та довкілля України Олександр Кравченко зазначив, що руйнування виробничих можливостей унаслідок російських обстрілів оцінюються у близько 10 мільярдів доларів. Уряд напрацював кроки для підтримки бізнесу, зокрема через пільгове кредитування до 1 мільярда гривень, і вже є понад 200 заявок, за якими банки з кінця листопада почнуть видавати кредити.

Під час засідання також обговорили механізми фінансової підтримки для підприємств на прифронтових територіях та для великого бізнесу, удосконалення механізмів бронювання, приватну ППО, кредитування оборонних компаній і валютну лібералізацію.

Представники бізнесу порушили питання щодо можливості працювати під час жовтого рівня тривоги та забезпечення укриттями. Міністр економіки та довкілля зазначив, що цього тижня буде фіналізована постанова, яка продовжить можливість працювати під час жовтого рівня тривоги та послабить вимогу до бізнесу щодо укриттів. Серед варіантів розв’язання цієї проблеми – можливість використовувати укриття в радіусі 200-300 метрів. Це дасть змогу скасувати вимогу до малого бізнесу щодо повноцінного укриття.

Крім того, обговорили терміни оскарження дозвільних документів у будівництві, розблокування інвестиційних проєктів, які затримуються через застарілу містобудівну документацію, спрощення дозволів для спорудження капітальних укриттів, а також захист бізнесу від необґрунтованого тиску правоохоронців.

Учасники засідання домовилися, що протягом місяця уряд напрацює необхідні рішення, щоб розв’язати порушені питання, насамперед у сфері кредитування та страхування воєнних ризиків. Важливо посилити підтримку українського бізнесу в умовах постійних російських обстрілів та знищення виробництв. Окремі питання домовилися врегулювати вже наступного тижня.