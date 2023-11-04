Олена Зеленська взяла участь у заході «Шкільні автобуси для України»

Під час візиту Президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до Києва відбулось урочисте передання шкільних автобусів. У межах кампанії солідарності «Шкільні автобуси для України», яку започаткували восени 2022 року Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і перша леді України Олена Зеленська, українські громади отримали понад 370 шкільних автобусів.

На церемонії передання також були присутні міністр освіти і науки Оксен Лісовий та представники громад. Перша леді подякувала Єврокомісії за допомогу.

«Торік під час візиту до Європарламенту розповіла про цю потребу пані Президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. І ось українські громади отримують понад 370 автобусів. Це великий прояв солідарності. Це прямий маршрут у майбутнє дітей – їхнє та всієї країни – посеред війни. Ось що таке шкільні автобуси, ось чому вони важливі», – зазначила дружина Президента.

У межах цієї кампанії Європейська комісія закупила 100 автобусів загальною вартістю приблизно 14 мільйонів євро. Державні й приватні організації в країнах – членах ЄС надали ще 271 шкільний автобус через Механізм цивільного захисту ЄС, яким керує Європейська комісія.

Урсула фон дер Ляєн, Президентка Єврокомісії, заявила: «Ця жорстока війна позбавила тисячі українських дітей невинності й дитинства. Але вона не позбавить їх світлого й щасливого майбутнього, на яке вони заслуговують. Ось чому я щаслива, що ми можемо допомогти безпечно возити українських дітей до шкіл. Надання понад 370 шкільних автобусів Європейською комісією та державами-членами демонструє нашу спільну відданість майбутнім поколінням українців».

Олена Зеленська подякувала європейським партнерам за цей цінний внесок в освіту й підтримання дітей в Україні. Передані автобуси розподілять між шістьма областями, постраждалими від російської агресії: Київською, Сумською, Миколаївською, Дніпропетровською, Львовською та Чернігівською.

«Потреба в автобусах досі залишається. Нині не вистачає приблизно 2100 автобусів. Зокрема, бракує понад 200 одиниць транспорту для дітей з інвалідністю. Тож допомога партнерів є вкрай важливою для українських громад й учнівства», – зазначив міністр освіти і науки Оксен Лісовий.

Олена Зеленська зауважила, що серед нових автобусів є й інклюзивні, що мають підйомники для учнів, які користуються колісними кріслами. Це допоможе забезпечити доступ до освіти всім українським учням.

«Бажаю громадам, які їх отримають, користуватися. Наші діти стійко переносять усю тяжкість воєнного часу, ще й мають мужність учитися. Тож ми повинні створити для них найкращі умови. Це наш обов’язок», – сказала Олена Зеленська.