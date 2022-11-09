Олена Зеленська взяла участь у засіданні комісії щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії насильству та надання допомоги постраждалим

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у восьмому засіданні Комісії з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії будь-яким проявам насильства, надання допомоги постраждалим. Дружина Президента відзначила особливу важливість боротьби з насильством під час російського вторгнення.

На засіданні представники міністерств та інших органів виконавчої влади, Верховної Ради, Офісу Генпрокурора, міжнародних організацій презентували результати роботи із запобігання та протидії різним видам насильства, а також погодили майбутні кроки щодо надання комплексної допомоги постраждалим, зокрема від сексуального насильства, пов’язаного з вторгненням.

«Через війну питання протидії насильству стало ще нагальнішим. Особливі виклики для нас – розслідування та протидія сексуальному насильству в умовах війни. На думку психологів, людина, яка пережила таке, може розповісти про це, а тим паче свідчити, лише коли почувається в цілковитій безпеці. Тож одне з головних завдань – забезпечити для них таку психологічну безпеку. Щоб вони відчули, що нарешті можуть говорити і їх почують. Що загрози чи осуду немає», – наголосила Олена Зеленська.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина поінформувала учасників заходу щодо перших результатів роботи зі створення мережі центрів допомоги врятованим. Вона зазначила, що на сьогодні в Україні функціонує чотири таких центри (у Запоріжжі, Дніпрі, Львові та Києві). Триває робота з масштабування мережі центрів на інші міста в Україні та за кордоном.

«Фактично центри захисту мають слідувати за нашими громадянами, функціонувати всюди, де є українці та українки. Отже, важливо розбудовувати такі центри спільно з нашими міжнародними партнерами», – додала перша леді.

Зі свого боку Ольга Стефанішина наголосила, що протягом восьми місяців Україна не зупиняла рух шляхом змін і трансформацій, зокрема пов'язаних із реагуванням на виклики у сфері гендерної рівності, протидії домашньому насильству та насильству, пов'язаному з конфліктом. Вона наголосила, що прикладом цього є нещодавня ратифікація Україною Стамбульської конвенції, яка набрала чинності 1 листопада поточного року й стала новим етапом у боротьбі з насильством.

«Ратифікація Конвенції стала довгоочікуваним етапом інтенсифікації роботи з протидії будь-яким видам насильства. Це дасть змогу посилити механізми реагування на сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, та домашнє насильство. Крім того, це додатковий інструмент захисту тимчасово переміщених українців за кордоном», – сказала віце-прем’єр-міністр.

Учасники зустрічі зазначили, що завдяки співпраці органів влади, громадянського суспільства та міжнародних партнерів іще до повномасштабного вторгнення вдалося досягти максимальної скоординованості та ефективності в питанні протидії насильству. Ухвалено важливі закони щодо забезпечення рівних прав чоловіків і жінок, протидії домашньому насильству, реалізовано низку проектів, спрямованих на викоренення гендерних стереотипів та стигми.

Участь у засіданні взяли: Генеральний прокурор України Андрій Костін, міністр соціальної політики Оксана Жолнович, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець, народний депутат Марина Бардіна, голова Представництва Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні Хайме Надаль, повірена у справах Посольства Канади в Україні Ешлі Малруні, заступниця глави місії Посольства Швеції в Україні Марія Ліндгрен-Салтанова, виконувачка обов’язків директора місії USAID в Україні Сюзан Кутор.

Довідка. Комісія з питань координації взаємодії органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків створена рішенням уряду від 2 вересня 2020 року як консультативно-дорадчий орган під головуванням віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Її основна мета – виконання Україною своїх зобов’язань у сфері дотримання гендерної рівності та сприяння посиленню координації роботи в цій сфері.