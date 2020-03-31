Олена Зеленська взяла участь у зйомках телеуроку для «Всеукраїнської школи онлайн»

Дружина Президента Олена Зеленська взяла участь у підготовці телевізійного формату уроку з української мови для учнів п’ятих класів у межах національного проекту дистанційного навчання на період карантину «Всеукраїнська школа онлайн».

Ініційований Главою держави проект «Всеукраїнська школа онлайн» стартує у понеділок, 6 квітня, та має на меті надання доступу до якісних знань для учнів середніх та старших класів на всій території країни.

Учні з п’ятого по одинадцятий клас зможуть дистанційно вивчати 11 предметів. Щоранку з понеділка до п'ятниці відеоуроки транслюватимуть 11 українських телеканалів. Записи також можна буде переглянути на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у Facebook та YouTube. Над розробкою онлайн-занять працювала команда з понад 40 київських педагогів, які на час проекту стануть учителями для всієї України.

Під час зйомок дистанційного уроку перша леді звернулася до батьків з проханням стежити за розкладом та заохочувати своїх дітей долучатися до пізнавальних ефірів.

«Карантин – це необхідний захід для здоров’я та безпеки кожного з нас. І я ще раз прошу українців дотримуватися його правил та залишатися вдома. Але карантин – це не канікули. І він не має стати на заваді доступу наших школярів до якісних знань. Тож дивимося «Всеукраїнську школу онлайн» та продовжуємо залишатися вдома з користю», – закликала українців Олена Зеленська.