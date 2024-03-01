Олена Зеленська взяла участь в українсько-британському круглому столі щодо повоєнного відновлення ментального здоров'я дітей і підлітків

Перша леді України Олена Зеленська під час візиту до Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії взяла участь в українсько-британському круглому столі «Забезпечення світлого майбутнього: повоєнне відновлення ментального здоров'я дітей та підлітків».

Зустріч відбулася у змішаному форматі за участю провідних британських та українських експертів, представників урядів країн, міжнародних організацій, громадського сектору, академічної спільноти, уповноважених у справах дітей.

«На жаль, Україна впродовж двох років вторгнення живе в екстремальному режимі та вже здобула дуже великі практичні знання щодо роботи з ментальним здоров’ям: 90% наших людей мають високий або дуже високий рівень стресу. Йдеться не лише про захисників, а й про мирних людей, які щодня відчувають стрес через обстріли та саме усвідомлення повсякчасної можливості загинути, – сказала Олена Зеленська. – Але ментальне здоров’я – не тільки наш, локальний, а й глобальний виклик, і відповідь на нього має бути спільною та всеохопною».

Проведене на замовлення третього Саміту перших леді та джентльменів соціологічне опитування в 11 країнах світу продемонструвало, що ментальне здоровʼя – серед найбільших глобальних викликів на найближчі п’ять і навіть двадцять років. Кожна друга людина у світі відчуває на собі вплив російської військової агресії проти України. Більш як третина респондентів зазначила, що відчуває вплив конфліктів минулого століття. Найбільш вразливі, згідно з результатами дослідження, підлітки 13–15 років. Тому однією з тем дискусії були виклики, що постають перед сучасними дітьми та підлітками, зокрема через повномасштабне російське вторгнення в Україну, та шляхи їх подолання.

«Якщо молодь зараз відчуватиме захищеність і впевненість замість тривоги та стресу, це вплине на те, яким буде світ. Адже молоде покоління – це ті, хто за кілька років ним керуватиме. І це наша найцінніша інвестиція в майбутнє», – зазначила перша леді.

Сполучене Королівство має понад 50-річний досвід упровадження системних рішень у сфері ментального здоров'я, які переймають інші країни, зокрема й Україна, розбудовуючи свою систему послуг і сервісів. Водночас унікальний досвід, якого зараз набувають наша країна та українські фахівці, уже може поповнити світову скарбницю. Тож учасники обговорили шляхи налагодження партнерства у сфері ментального здоров'я між державними установами, неурядовими організаціями, науковими установами та лідерами громад двох держав.

Напередодні дружина Президента України провела зустріч із міністеркою охорони здоров’я та соціального захисту Великої Британії Вікторією Аткінс.

«Вдячна пані міністерці та всім британським колегам за їхню підтримку, відкритість і готовність до співпраці. Ми хочемо, щоб вона була взаємовигідною, підсилила всіх нас, обидві наші країни, а в ідеалі – і весь світ», – сказала Олена Зеленська.

Перша леді також відвідала Youth Resilience Unit (Підрозділ стійкості молоді), який фінансує Barts Charity. Він розпочав роботу 1 березня 2021 року.

Мета Підрозділу – вивчити, як молоді люди використовують ресурси в громаді для подолання стресу. Директор Підрозділу – британський психіатр українського походження Денис Угрин.

«Важливо, щоб у момент кризи підліткам зустрілися люди, які допоможуть розібратися в собі і своїх почуттях. Пишаюсь, що в Лондоні таку допомогу надає зокрема українець. Україна теж працює над створенням якісної й доступної системи сервісів і послуг у сфері ментального здоров’я для підлітків, які переживають безліч травм через війну», – наголосила перша леді.