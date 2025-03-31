Олена Зеленська: Заклади вищої освіти України мають стати хабами психологічної безпеки, де спільний процес пізнання дає ментальне зцілення всім учасникам

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з представниками спільноти закладів вищої освіти, які впроваджують Всеукраїнську програму ментального здоров’я «Ти як?»: ректорами, проректорами та лідерами студентського самоврядування. Спільнота складається з тридцяти ЗВО, половина з яких готують фахівців із соціальної роботи, і майже 90 % – психологів.

«Під час візитів до закордонних навчальних закладів завжди з радістю та гордістю розповідаю про українську освіту. У країні, що живе у війні, навчання – це прояв того, що життя триває. Це відчуття, що майбутнє можливе й у ньому буде ще щось, окрім війни», – зазначила Олена Зеленська.

Зараз заклади вищої освіти об’єднують до мільйона студентів та близько ста тисяч науково-педагогічних працівників. Понад тридцять ЗВО довелося перемістити в інші міста через російську агресію.

«Університет стає середовищем, де, як у щойно відкритій коробці з пазлами, змішані дуже різні досвіди. Які можуть або конфронтувати, якщо не дбати про екологічну взаємодію, або зцілюватися одне від одного, бути місцем сили та плекання стійкості», – наголосила перша леді.

У лютому «Ти як?» провела опитування серед викладачів і студентів 29 закладів вищої освіти. Майже кожен третій викладач має ознаки прихованого вигорання. У 16 % є ознаки вигорання, які виявляються через емоційну відстороненість, цинічність, розчарування. Ще 18 % схильні до уникання робочих завдань, прокрастинації, втрати мотивації. І лише 35 % вважають, що можуть впоратися зі стресом. Опитування серед студентів показало, що близько 52 % потребують втручання різного ступеня інтенсивності.

Учасники зустрічі наголосили на тому, що важливо продовжувати розгортати психологічну допомогу у ЗВО. У 97 % закладів уже функціонують психологічні служби. На базі низки закладів вищої освіти працюють центри ментального здоров'я, інтерактивні простори «Турбота про себе», молодіжні центри, центри розвитку студентства, коворкінги, а також проводять психологічні воркшопи, організовують групи підтримки, заняття з арттерапії, творчі клуби тощо.

У межах «Ти як?» відбуваються масштабовані навчання, зокрема підготовлено 60 тренерів ЗВО за програмою «Самодопомога плюс» від ВООЗ, 52 фахівці закладів вищої освіти пройшли навчання в Академії психічного здоров’я, 20 кураторів ЗВО опанували навички першої психологічної допомоги. Університети також стають майданчиками для обміну досвідом.

«Університет – це не тільки про професійну підготовку. Це простір, де надають послуги з ментального здоров’я та психосоціальної підтримки, де плекають стійкість і викладачів, і студентів. Навички турботи про себе і психоедукація мають стати компонентом підготовки фахівців будь-якого профілю», – зауважила керівниця Координаційного центру з психічного здоров’я КМУ Оксана Збітнєва.

У систему надання послуг із ментального здоров'я вже інтегруються тисячі спеціалістів, які опановують базові навички підтримки, зокрема йдеться про сімейних лікарів, медсестер, учителів, соціальних працівників, соціальних педагогів, кар’єрних радників.

Під час заходу п’ять ЗВО отримали відзнаку Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» та оголосили про створення консорціуму. До його складу увійшли: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Національний університет «Києво-Могилянська академія», Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, Український католицький університет. Заклади вищої освіти об'єднуються, щоб розробити новий науковий кластер, який відповідав би сучасному підходу до ментального здоров'я.