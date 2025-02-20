Олена Зеленська закликала учасників міжнародного форуму в Литві сприяти поверненню викрадених Росією українських дітей

Перша леді України Олена Зеленська звернулася у відеоформаті до учасників міжнародного форуму «Три роки, безліч доль: на захисті свободи та майбутнього українських дітей».

Захід відбувся в Українському центрі у Вільнюсі, який працює під патронатом перших леді України та Литви. Мета форуму – привернути увагу до повернення й реінтеграції українських дітей, яких викрала РФ.

«Мені хочеться розповісти про кожну дитину з 599, яких Росія вбила за три роки, щоб вони не перетворилися на статистику. Бо найгірше у війні – це її нормалізація. Важко, але реально захистити ще живих українських дітей. Наприклад, повернути тих, кого полонила Росія. Нам потрібні зусилля буквально всіх дорослих світу», – сказала перша леді.

Зокрема, Олена Зеленська звернула увагу на мілітаризацію та індоктринацію маленьких українців з боку Росії та навела кілька конкретних прикладів.

«У численних таборах і подібних установах Росія зумисне мілітаризує викрадених українських дітей, обробляє їхню свідомість і використовує як солдатів проти їхньої справжньої Батьківщини», – зазначила дружина Президента.

Перша леді закликала учасників форуму долучатися до повернення та реінтеграції українських дітей.

«Ви знаєте, що за ініціативою України створена коаліція за повернення дітей, до неї вже приєдналася 41 країна. Але самого створення мало. Треба діяти. Можна й потрібно допомогти реінтегруватися тим, хто вже повернувся. Бо їхні психологічні, соціальні втрати після пережитого такі, що самим їм не впоратися. В Україні для цього діє програма Bring Kids Back UA, створена з ініціативи Президента України», – сказала Олена Зеленська.

Вона також висловила сподівання на збільшення кількості країн – учасниць коаліції та їхні рішучі дії.

«Закінчується вже третій рік української оборони від повномасштабного російського вторгнення. На що я сподіваюся, крім героїзму українських чоловіків і жінок? На свідомість та емпатію всіх відповідальних людей із різних країн. Котрим не байдуже, яким буде життя та як його побачать і відчують їхні діти», – підсумувала перша леді.