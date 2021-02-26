Олена Зеленська зустрілася з героїнями проекту СВОЯ, покликаного привернути увагу до мультикультурності українського суспільства

Перша леді України Олена Зеленська запросила на зустріч учасниць проекту СВОЯ, покликаного привернути увагу до мультикультурності українського суспільства. Дружина Президента та героїні обговорювали важливість позитивного висвітлення культурного різноманіття та толерантності у суспільстві.

За задумом авторок, проект СВОЯ повинен сприяти подоланню негативних гендерних стереотипів та міжетнічних упереджень серед українців.

«Щоб так голосно заговорити про свою різність, але рівність, як героїні проекту СВОЯ, потрібно мати велику сміливість, яку я дуже поважаю. Цей проект – про лідерство, про голос українок та важливість толерантності у суспільстві», – зазначила Олена Зеленська.

«Для мене це була зустріч про чути і бути почутим. Про біль, дискримінацію, наше суспільство та важливість теми толерантності й різноманітності для молодої держави. Дуже важливо, що такі теми звучать і піднімаються на найвищому рівні. Тільки разом ми можемо викоренити непорозуміння, прояви ксенофобії та будь-якої дискримінації на шляху до здорової нації», – наголосила головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва.

«Я дуже рада, що така зустріч відбулася, і дуже сподіваюся, що за підтримки першої леді ми не тільки зможемо висвітлити цю проблему, а й зробити практичні кроки для її вирішення», – зауважила Марія Гайдар, співавторка ідеї проекту, громадська діячка та мати Сєлє, українки з африканським корінням.

«Я вдячна пані Олені за увагу до проекту СВОЯ, за розуміння важливості недискримінації. Наша зустріч була емоційною, теплою та надихаючою. І наше завдання – підсилити голос жінок, які зараз стикаються з дискримінацією, дати їм сили й віру в те, що ми можемо це змінити», – наголосила Світлана Панаіотіді, заступниця міністра економіки України, українка грецько-єврейського походження.

«Історія кожної жінки нашого проекту неймовірна, а пані Олена – дуже справжня і дуже своя. Це цінно – бути почутою й мати можливість розказати свою історію на найвищому рівні. Ця зустріч ще раз підтверджує мій позитивний досвід проживання в Україні й те, що тут можна бути ким завгодно та відчувати себе своєю», – зазначила Зара Гусейнова, азербайджанка, громадська діячка та підприємиця, яка переїхала в Україну чотири роки тому разом зі своїм чоловіком-українцем.

«Більшість ромських жінок в Україні стикаються з множинною дискримінацією, зумовленою етнічним походженням, проживанням у сільських районах, статусом внутрішньо переміщених осіб тощо. Для комплексного вирішення проблем чекаємо на затвердження нової Ромської стратегії. Також важливо посилювати можливості участі ромських жінок у прийнятті рішень на різних рівнях. Будувати повагу в суспільстві до людей, незалежно від їхнього етнічного походження. Дякую за цей унікальний проект і можливість бути почутими», – зазначила Зола Кондур, українка ромського походження, правозахисниця.

«За національністю я напівбілоруска, напів'єврейка. Найбільша дискримінація, з якою я стикалася, була в мене вдома, у Білорусі. Сюди ж я приїжджаю за свободою. Мені здається, що найбільше досягнення України в тому, що люди різних національностей можуть тут жити й реалізовуватись», – розповіла архітекторка і дизайнерка Лєра Бруміна.

«Зустріч була неймовірно душевною, як і сама перша леді. Ми говорили про те, як виховуємо своїх дітей, як через розмови з ними починаємо усвідомлювати важливість толерантності. Я дуже рада, що я і бренд the COAT by Katya Silchenko стали партнерами такого прекрасного соціального проекту, і вважаю досягненням нашої молодої країни можливість людей з різних країн відчувати себе тут, як вдома», – зауважила дизайнерка Катя Сільченко.

«Перебуваю під приємним враженням від зустрічі з учасницями проекту СВОЯ та Оленою Зеленською. Ми вперше зійшлися разом, і від цього поєднання різності, впевненості, готовності слухати й підтримувати одна одну – відчуття важливості моменту. А також віра, що зміни у сприйнятті та повага до інакшості можливі не лише для нас», – наголосила Міріам Драгіна, поетеса, українська єврейка.

«Сьогоднішня зустріч – чудова нагода нарешті зібрати всіх героїнь проекту СВОЯ разом. Вважаю це прекрасною ініціативою офісу першої леді. Вітаю кожен захід, який дає змогу подивитися на Україну як на багатонаціональну та мультикультурну спільноту, де всім і кожному має вистачати місця. Сподіваюся на продовження проекту в добрих, корисних, важливих кроках і справах», – сказала Кароліна Ашіон, телеведуча та продюсерка, українка нігерійського походження.

«Я горда бути однією з дівчат, яких перша леді запросила для обговорення таких важливих і глибоких тем. Протягом усієї зустрічі я відчувала тепло й підтримку – та Мішель, яка 11 років тому переїхала з Болівії в Україну й пережила різні ситуації, відчувала, що її розуміють і чують. Я вдячна проекту СВОЯ та Олені Зеленській за можливість розказати свою історію і своїм прикладом допомогти іншим», – зазначила Michelle Andrade, популярна українсько-болівійська співачка.

«Цей проект почався з історії однієї темношкірої дівчини, яка переживала щодо переходу в нову школу. Так зібралися 13 українок з різним етнічним походженням, які захотіли її підтримати і які зрештою сказали: «А давайте публічно й відверто поговоримо про багатоманітність українського суспільства та проблеми, які з цим пов’язані». Ми політично й культурно переживаємо зараз особливий, важливий етап усвідомлення, хто ми, як ми хочемо жити, куди ми йдемо. Дуже вчасна розмова, особливо напередодні 8 Березня», – прокоментувала Світлана Заліщук, радниця віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Довідка. Першим проявом проекту взимку стало створення настінного календаря на наступний рік – його героїнями стали відомі неетнічні українки, які розповідають про ставлення українського суспільства до міжетнічних родин та, зокрема, жінок.

Календар під назвою «СВОЯ» зібрав історії тринадцяти героїнь – різних за етнічним походженням жінок, які живуть та реалізуються в Україні. Серед героїнь проекту: популярна співачка Michelle Andrade, головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва, телеведуча Кароліна Ашіон, заступниця міністра економіки України Світлана Панаіотіді, громадські діячки, фотографки, дизайнерки та мисткині.

Календар «СВОЯ» став першим етапом великої соціальної кампанії, яка передбачає випуск документального фільму про переваги та труднощі життя й реалізації жінок різного етнічного походження в Україні, публікації їхніх історій у мережі та в українських медіа.

Ініціаторками кампанії СВОЯ виступили: Світлана Заліщук, радниця віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, Марія Гайдар, громадська діячка.

Кампанія реалізується спільно з громадською організацією «Центр спільних дій», виданням «Українська правда» за підтримки Швеції, Національного демократичного інституту (НДІ) та Міжнародного фонду «Відродження».