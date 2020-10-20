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Олена Зеленська зустрілася з жінками – послами іноземних держав в Україні

27 жовтня 2020 року - 18:55

Олена Зеленська зустрілася з жінками – послами іноземних держав в Україні

Перша леді Олена Зеленська провела неформальну зустріч з жінками – послами іноземних держав в Україні. Зокрема, у зустрічі взяли участь Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс, Посол Аргентини Елена Летісія Тереса Мікусінскі, Посол Канади Лариса Галадза, тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки Крістіна Квін, Посол Федеративної Республіки Німеччина Анка Фельдгузен, Посол Фінляндії Пяйві Мааріт Лайне, Посол Хорватії Аніца Джамич і Посол Чорногорії в Україні Драгіца Понорац.

Ідея нового формату взаємодії – неформальних зустрічей – належить Послу Великої Британії в Україні Мелінді Сіммонс, яка запропонувала жінкам-дипломатам регулярно збиратися для обговорення актуальних соціальних питань і більш тісної співпраці між їхніми державами та Україною.

На зустрічі Олена Зеленська та жінки-посли обговорили пріоритетні для першої леді України гуманітарні напрямки й соціальні проекти та визначили потенційні можливості для співпраці. Зокрема, всі учасниці заходу наголосили на важливості об’єднання зусиль у боротьбі з домашнім та гендерно зумовленим насильством та створення рівних можливостей для всіх громадян, позитивно оцінивши успіхи України на цьому шляху. Посол Фінляндії в Україні Пяйві Мааріт Лайне радо відгукнулася на прохання Олени Зеленської про експертну допомогу з боку фінських фахівців у реформуванні системи шкільного харчування в Україні: саме Фінляндія є визнаним світовим лідером у організації здорового та якісного харчування школярів. Перша леді також заручилася підтримкою міжнародних партнерок у розширенні мережі україномовних аудіогідів у найбільших музеях та культурних пам’ятках світу.

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