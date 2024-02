Олена Зеленська звернулася до гостей виставки українського мистецтва у Відні: Бути в епіцентрі бурі – це щохвилини ризикувати життям, але знаходити сили творити

Перша леді України Олена Зеленська звернулася до гостей виставки українського мистецтва, що відкрилася у Відні (Австрія). У період із 22 лютого до 2 червня 2024 року у провідному австрійському музеї Бельведер експонуватиметься виставка In the Eye of the Storm. Modernism in Ukraine.

Вона складається з робіт українських модерністів першої половини ХХ століття з колекції Національного художнього музею України. Виставка дає глядачеві змогу переконатися, наскільки інтернаціональними та авангардними були мистецькі течії модернізму в той час у культурних центрах України: Києві, Львові та Харкові. Бойчукісти, послідовники художника монументальних форматів Михайла Бойчука, створили власну національну школу стінопису. У Харкові Василь Єрмілов став головним представником української версії конструктивізму. У Києві Олександр Богомазов, провідний футурист країни, розвинув стиль, відомий як спектралізм. Наприкінці 1920-х років Київський художній інститут став останнім притулком для піонерів сучасного мистецтва, таких як Казимир Малевич. Цей культурний розвиток був жорстоко перерваний сталінськими репресіями 1930-х років.

«Сама назва цієї виставки говорить дуже багато. Адже в епіцентрі шторму може бути тихо. Але це оманлива тиша. Бо небезпека поряд. Саме це відбувалося з митцями українського модернізму, твори яких представлені в Бельведері. Ви побачите розмаїття кольорів і силу ліній, притаманні модернізму, наприклад, стінописи Бойчука. І який же контраст – знати, що все це створено в роки світової, потім громадянської війни, більшовицького терору, а згодом – сталінських репресій. Який контраст – знати, що той же Михайло Бойчук, творець власної школи, людина, яка могла дати світовій культурі так багато, був розстріляний з учнями та дружиною за звинуваченням у націоналізмі. Радянська імперія не давала шансу тим, хто любив свій народ. Ось що значить бути в епіцентрі бурі – це щохвилини ризикувати життям, але знаходити сили творити», – акцентувала у відеозверненні Олена Зеленська.

Вона наголосила, що в епіцентрі бурі опинилися й сучасна українська культура та всі, хто її творить: «Та сама руйнівна імперська сила, що вбила Бойчука за націоналізм, тепер нищить сучасних митців – своїми ракетами, дронами».

Перша леді закликала відвідувачів поширювати інформацію про українське мистецтво й подякувала організаторам заходу, а також Посольству України в Австрії та уряду країни.

«Тільки так можна протистояти бурі – разом, підтримуючи одне одного. Тоді ми всі точно врятуємося», – зазначила вона.

Виставка подорожує країнами Європи завдяки, зокрема, ініціативі #MuseumsForUkraine, заснованій Франческою Тіссен-Борнемісою для допомоги музеям, кураторам і митцям в Україні, та експонується в межах співпраці Національного художнього музею України з Національним музеєм Тіссен-Борнеміси (Мадрид), Музеєм Людвіга (Кельн), Королівськими музеями образотворчого мистецтва Бельгії (Брюссель), музеєм Бельведер (Відень) та Королівською академією мистецтв (Лондон).