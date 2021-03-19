Особи, призначені колишнім Президентом до Конституційного Суду, можуть відправлятися на заслужений відпочинок – Володимир Зеленський

За результатами аудиту указів колишнього Президента України, проведеного на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони, скасовано укази від 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

«На минулому засіданні РНБО, серед іншого, було ухвалене рішення щодо аудиту всіх указів Президента Януковича. Сьогодні є перші результати. Мова про два укази Януковича – від 14 травня та 17 вересня 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Тупицького Олександра Миколайовича та Касмініна Олександра Володимировича. Обидва ці укази мною скасовано. Вказані особи можуть відправлятися на заслужений відпочинок», – заявив Глава держави.

«Якщо є тижні, коли не відбуваються засідання РНБО, це зовсім не означає, що особи, які протягом довгих років шкодили державним інтересам України, можуть розслабитись і спати спокійно», – додав він.

Крім того, Володимир Зеленський зазначив, що підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони від 19 березня 2021 року, згідно з яким у 19 компаній анульовано ліцензії та спеціальні дозволи на видобуток і користування українськими надрами.

«Відповідне рішення Державної служби геології та надр України готове й буде опубліковане незабаром», – сказав Президент.

Також Глава держави повідомив про підписання указу про введення в дію рішення РНБО, згідно з яким вже у 2021 році буде проведено перевірки всіх суб’єктів, які без аукціону отримали спецдозволи на користування надрами й не розпочали видобування корисних копалин, передусім нафти та газу, протягом двох років з моменту отримання відповідних дозволів.

«Рішення РНБО – це не гучні декларації. Кожне слово з них уже має або незабаром матиме реальні, здебільшого неприємні юридичні наслідки для низки фізичних та юридичних осіб», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 «Про деякі питання забезпечення національної безпеки України», яким скасував укази Президента від 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.